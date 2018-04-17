Анна Седокова стала «Самой стильной мамой года» 

Певица Анна Седокова получила почетное звание «Самая Стильная Мама Года» по версии журнала «HELLO! Russia». Артистка опубликовала в Инстаграме видео, на котором запечатлен момент вручения премии. Обращаясь к зрителям, Седокова отметила, что хочет посвятить премию всем мамам, которые когда-то ходили на работу, которые вынуждены слышать «А с кем твои дети?», которые слышали в свой адрес «Ты же мать», которые с появлением детей становятся все лучше и лучше. Кроме того, Анна поблагодарила редакцию журнала и лично Светлану Бондарчук за профессионализм. Седокова отметила, что вопрос «быть мамой или нет» решается на небесах, но сам человек в состоянии решить, будет ли он развиваться как личность. При этом не важно, станет девушка мамой или не захочет рожать детей. «Мы идём учиться, на работу, ходим на тренинги, одновременно готовим, играем, причесываем и в добавок удовлетворяем и радуем. Мы все это можем! Я — мама. И я не остановлюсь!» — заявила певица.