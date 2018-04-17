В храме на Берзарина проведут лекцию для родителей

В храме великомученика Феодора Тирона в Хорошево-Мневниках проведут лекцию для родителей «Как и когда укладывать спать ребенка?».

— На лекции участники научатся определять первые признаки усталости ребенка, попадать в «окно в сон», узнают о благоприятных условиях для засыпания, познакомятся с методиками самостоятельного засыпания и обсудят многие другие вопросы, — сообщили в пресс-службе храма.

Лекция рассчитана на родителей новорожденных детей, а также будет полезна будущим родителям.

Всех желающих ждут 20 апреля в 18.00 по адресу ул. Берзарина, д. 15, корп. 1. (ео)