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В храме на Берзарина проведут лекцию для родителей
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В храме на Берзарина проведут лекцию для родителей 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В храме великомученика Феодора Тирона в Хорошево-Мневниках проведут лекцию для родителей «Как и когда укладывать спать ребенка?».
— На лекции участники научатся определять первые признаки усталости ребенка, попадать в «окно в сон», узнают о благоприятных условиях для засыпания, познакомятся с методиками самостоятельного засыпания и обсудят многие другие вопросы, — сообщили в пресс-службе храма.
Лекция рассчитана на родителей новорожденных детей, а также будет полезна будущим родителям.
Всех желающих ждут 20 апреля в 18.00 по адресу ул. Берзарина, д. 15, корп. 1. (ео)
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