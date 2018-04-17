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Виктория Бекхэм отметила 44-летие с детьми, но без мужа
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Виктория Бекхэм отметила 44-летие с детьми, но без мужа 

Passion.ru 29 минут назад
Фото: Passion.ru
Виктория Бекхэм принимает поздравления с днем рождения. Дизайнер предпочла провести время с детьми: она опубликовала в своем Instagram трогательный снимок со всеми четырьмя наследниками — Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.
Говорят, что автором кадра выступил вовсе не супруг Виктории Дэвид Бекхэм: сейчас бывший футболист находится в США. По слухам, он поздравил жену лишь по телефону.
Напомним, недавно в Сети появилась информация, что Бекхэмы решили разъехаться по разным странам, хотя о разводе речи не идет. Якобы супругам удобнее жить и работать порознь, а дети будут летать к ним по очереди. Пока неизвестно, правдивы ли эти сплетни.
Фото: Instagram
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