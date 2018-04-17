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«Девочка запомнила улыбку насильника»: в Самарской области разыскивают педофила
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«Девочка запомнила улыбку насильника»: в Самарской области разыскивают педофила 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жителей Самары просят помочь в поисках мужчины, который развратил школьницу.
— Это произошло 13 декабря 2017 года с 14:00 до 15:00. Мужчина был с девочкой 2009 года рождения в машине недалеко от дома № 2 по улице Раздольной в Куйбышевском районе и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Самарской области Елена Шкаева.
Правоохранители возбудили уголовное дело, но установить личность преступника им не удалось. По описанию девочки нарисовали портрет предполагаемого насильника.
Так потерпевшая описала своего обидчика
На вид мужчине около 40–50 лет. На лице и руках шрамов и татуировок нет. Но, по словам девочки, нет одного зуба на верхней челюсти справа (возможно, клыка) и одного зуба на нижней челюсти. Уши немного торчат, губы не пухлые.
Школьница запомнила улыбку насильника
Тех, кто узнал этого мужчину, просят сообщить следователю по телефону 339-12-71 или в дежурную часть районного отдела полиции, телефон 330-03-00.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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