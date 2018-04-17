Ещё
Семья Бекхэм от души повеселилась в Диснейленде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семья Бекхэм от души повеселилась в Диснейленде 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
На фоне слухов о разладе в отношениях между Дэвидом и Викторией Бекхэм и даже их разводе все дружное семейство решило повеселиться в Диснейленде. А репортаж о замечательно проведенном времени Дэвид и Виктория опубликовали в своем микроблоге.
В минувшие выходные Дэвид и Виктория отправились вместе с 15-летним Ромео, 13-летним Крузом и 6-летней Харпер в парк развлечений Диснейленд, который находится в Лос-Анджелесе. При этом Дэвид, который редко делится с подписчиками фотографиями из личной жизни, показал целую серию забавных снимков, на которых вся семья Бекхэм выглядела очень счастливой.
Особенно старался развеселить своих близких сам Дэвид, который для этого даже надел кепку с ушами известного героя мультфильмов Микки Мауса. Виктория запечатлела своего супруга в этом образе на камеру и разместила забавное видео на своей страничке в Инстаграме. «Смотреть на эти уши невероятно смешно», — подписала ролик Виктория.
Кстати, сегодня одна из представительниц прекрасной половины замечательной семьи Бекхэм празднует день рождения. Виктории исполнилось 44 года. По этому случаю она разместила в аккаунте трогательную фотографию со всеми своими детьми и прокомментировала ее: «С моими любимыми детьми, много поцелуев Дэвиду».
Фолловеры Виктории принялись поздравлять ее с этим событием, а также в очередной раз порадовались за эту семью: «Миллион поздравлений, Виктория! Ты выглядишь юной девушкой» «Красивая мама, красивые дети. Мои поздравления!» «Как я рада, что у вас все прекрасно. Оставайтесь такими же милыми» «Прекрасные дети — это самое большое счастье для родителей. С днем рождения, Виктория!» «Не перестаю восхищаться этой удивительной семьей. Пусть все бури обходят стороной!».
Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 14 Апр 2018 в 11:48 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Эпидуралка не помогла!»: Ольга Рапунцель рассказала о родах «Где ребёнок ваш?»: Эммануила Виторгана и его жену заподозрили в пиаре на дочке Светлана Лобода считает, что дети не могут ограничить ее свободу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги94
Мать не справилась с контрацепцией и родила двойню7
Как подделывают яйца22
Что мужчины считают ужасно сексуальным19
Чем женская жестокость отличается от мужской18
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение