Семья Бекхэм от души повеселилась в Диснейленде

На фоне слухов о разладе в отношениях между Дэвидом и Викторией Бекхэм и даже их разводе все дружное семейство решило повеселиться в Диснейленде. А репортаж о замечательно проведенном времени Дэвид и Виктория опубликовали в своем микроблоге.

В минувшие выходные Дэвид и Виктория отправились вместе с 15-летним Ромео, 13-летним Крузом и 6-летней Харпер в парк развлечений Диснейленд, который находится в Лос-Анджелесе. При этом Дэвид, который редко делится с подписчиками фотографиями из личной жизни, показал целую серию забавных снимков, на которых вся семья Бекхэм выглядела очень счастливой.

Особенно старался развеселить своих близких сам Дэвид, который для этого даже надел кепку с ушами известного героя мультфильмов Микки Мауса. Виктория запечатлела своего супруга в этом образе на камеру и разместила забавное видео на своей страничке в Инстаграме. «Смотреть на эти уши невероятно смешно», — подписала ролик Виктория.

Кстати, сегодня одна из представительниц прекрасной половины замечательной семьи Бекхэм празднует день рождения. Виктории исполнилось 44 года. По этому случаю она разместила в аккаунте трогательную фотографию со всеми своими детьми и прокомментировала ее: «С моими любимыми детьми, много поцелуев Дэвиду».

Фолловеры Виктории принялись поздравлять ее с этим событием, а также в очередной раз порадовались за эту семью: «Миллион поздравлений, Виктория! Ты выглядишь юной девушкой» «Красивая мама, красивые дети. Мои поздравления!» «Как я рада, что у вас все прекрасно. Оставайтесь такими же милыми» «Прекрасные дети — это самое большое счастье для родителей. С днем рождения, Виктория!» «Не перестаю восхищаться этой удивительной семьей. Пусть все бури обходят стороной!».

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 14 Апр 2018 в 11:48 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!