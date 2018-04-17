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Депрессия матери приводит к снижению IQ ребенка
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Депрессия матери приводит к снижению IQ ребенка 

Индикатор 41 минуту назад
Фото: Индикатор
Коэффициент интеллекта ребенка оказался связан с психическим состоянием матери. Депрессия у матерей замедляет развитие ребенка и приводит к тому, что IQ их детей оказывается ниже среднего. К такому выводу пришли авторы исследования, о котором рассказал сайт EurekAlert.
В масштабном эксперименте приняли участие около 900 детей и их матерей. Каждые пять лет (до достижения детьми 16-летнего возраста) исследователи проверяли, есть ли у женщин симптомы депрессии (снижение настроения, нарушения мышления, двигательная заторможенность), а их дети проходили вербальный тест Айзенка на определение коэффициента интеллекта (IQ). Помимо этого ученые наблюдали за тем, насколько привязаны матери к своим детям и насколько ответственно они подходят к вопросу их воспитания.
Ученые обнаружили, что женщины в депрессии уделяют меньше внимания воспитанию и образованию своих детей (покупают им меньше познавательных книг, игрушек и так далее). В результате IQ у этих детей оказывается ниже, чем у тех, чьи матери не страдали депрессией. Например, у матерей с симптомами депрессии дети в возрасте пяти лет в среднем сдавали тест IQ с результатом 7,30, тогда как дети матерей без депрессии получали за аналогичный тест 7,78 (при максимальном количестве баллов 19). Исследователи отмечают, что даже такое небольшое расхождение в баллах значительно влияет, например, на словарный запас ребенка, а также на его вербальные навыки.
Также в результате исследования авторы определили, что если депрессивное состояние матери сохранилось в течение года после рождения ребенка, то с большой вероятностью депрессия продолжится и дальше.
В дальнейших исследованиях авторы надеются изучить, как депрессия у женщин влияет на возникновение аналогичных симптомов у их детей. Также они хотят определить, как родительская депрессия влияет на академическую успеваемость детей и их здоровье.
По оценке Всемирной организации здравоохранения, от депрессии страдает более 300 миллионов человек, причем женщины подвержены заболеванию в большей мере, чем мужчины.
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