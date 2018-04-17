Инфицированные малярией дети привлекают москитов сладким запахом

Страдающее от малярии дети пахнут более сладко для москитов, как показало исследование британских ученых.

Инфицированные малярией дети производят запах, который привлекает москитов. Это открытие может стать основой для разработки новых методов контроля эпидемии малярии, каждый год убивающей по полмиллиона человек.

Британские исследователи присоединили электроды к «антеннам» москитов, которые являются эквивалентом их носов. Именно таким образом можно было измерить интерес этих насекомых при выборе жертв среди людей. Москитам в условиях лаборатории давали образцы запаха ступней разных детей, и самый большой интерес у этих опасных насекомых вызывали дети, уже страдающие от малярии.

Напомним, что эта тяжелая болезнь как раз передаётся с укусами москитов. Выяснилось, что в поту у этих детей содержатся специфические молекулы, провоцирующие сладкий для москитов запах.

Наиболее интенсивным и привлекательным для москитов был запах детей, имеющих максимально высокий уровень паразитов плазмодий, вызывающих малярию. Это первое в истории науки изучение запаха людей, естественным образом инфицированных малярией. Его результаты могут быть положены в основу новых методов профилактики тяжелой болезни.