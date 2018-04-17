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8-месячный сын Нади Ручки сыграл на фортепиано с Левоном Оганезовым
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8-месячный сын Нади Ручки сыграл на фортепиано с Левоном Оганезовым 

Letidor.ru 1 час назад
Надя Ручка порадовала поклонников, показав новое видео с участием своего малыша. Крохе исполнилось 8 месяцев. В ходе ролика сын звезды «Блестящих» старательно играет на пианино с Левоном Оганезовым.
Левушке сегодня 8 месяцев. А он уже успел поиграть с Левоном Оганезовым! Такие события вливают в полотно жизни самые прекрасные краски, которыми малыш напишет свою неповторимую историю… Я в этом уверена! Встречи с замечательными людьми — основное богатство ищущего человека.
«Вообще, рождение малыша здорово меняет жизнь. Ты начинаешь понимать ее законы и чувствуешь ее мудрость еще глубже. Спасибо. P. S. Еще у нас 4 зуба и уверенные Бама, Мама, Гу и НяДя…» — поделилась артистка успехами своего малыша. Публикация от Надя Ручка | Nadia Ruchka (@nadiaruchka) 17 Апр 2018 в 3:48 PDT
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