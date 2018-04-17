Светлана Лобода подтвердила, что беременна от солиста Rammstein Тилля Линдеманна

Светлана Лобода , которая ожидает своего второго ребенка, по-прежнему держит в секрете подробности своего интересного положения — в том числе имя отца малыша. Однако накануне она все-таки намекнула, что слухи о ее страстном романе с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном могут быть правдивыми.

Светлана пришла на одну из вечеринок в рамках музыкального фестиваля Coachella в США в черной футболке с принтом RAMMSTEIN на груди и изображением Тилля.

Интернет-пользователи тут же принялись обсуждать, что таким образом Лобода косвенно подтвердила, что действительно ждет ребенка от всемирно известного рокера. Напомним, у певицы уже подрастает 7-летняя дочь Ева от предыдущих отношений, и звезда никогда не была замужем. А у Тилля Линдеманна есть две взрослых дочери, он давно разведен.

Фото: Instagram