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12 милых идей для детской комнаты из Instagram
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12 милых идей для детской комнаты из Instagram 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Дети — цветы жизни, а за цветами нужен уход. Обеспечить своё чадо комфортной комнатой, которая станет для ребёнка личной маленькой крепостью, очень важно. Дизайнеры из России и стран СНГ показали своё видение детских, и тут действительно есть на что посмотреть.
По традиции наш редактор выбирал лучшие работы из ленты по хештегу #4roomble. Если вы дизайнер или архитектор и хотите, чтобы ваш проект попал в поле зрения нашей редакции, пожалуйста, ставьте в описании ваших постов этот хештег — #4roomble. Удачи!
Дизайнер Станислав Торжков
Архитектор, дизайнер Алексей Потеха
Архитектор, дизайнер Дарья Ельникова
Архитектор, дизайнер интерьеров, декоратор Ксения Усанова
Архитектор, дизайнер интерьеров Анна Стрижак
Дизайнер Наталия Максименко
Архитектор, дизайнер интерьеров Анна Валкина
Арт-студия ЛК  Дизайнер Оксана Цымбалова
Дизайнер интерьеров Виталия Романовская
Архитектор, дизайнер Ольга Райская
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