12 милых идей для детской комнаты из Instagram

Дети — цветы жизни, а за цветами нужен уход. Обеспечить своё чадо комфортной комнатой, которая станет для ребёнка личной маленькой крепостью, очень важно. Дизайнеры из России и стран СНГ показали своё видение детских, и тут действительно есть на что посмотреть.

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Дизайнер Станислав Торжков

Архитектор, дизайнер Алексей Потеха

Архитектор, дизайнер Дарья Ельникова

Архитектор, дизайнер интерьеров, декоратор Ксения Усанова

Архитектор, дизайнер интерьеров Анна Стрижак

Дизайнер Наталия Максименко

Архитектор, дизайнер интерьеров Анна Валкина

Арт-студия ЛК Дизайнер Оксана Цымбалова

Дизайнер интерьеров Виталия Романовская

Архитектор, дизайнер Ольга Райская

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