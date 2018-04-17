Лучшие мобильные приложения для будущих мам (и пап)

Ожидание ребенка — процесс, овеянный слухами, предрассудками, смутной тревогой и нетерпением. Редакция CHIP расскажет о самых полезных приложениях, которые пригодятся в период беременности: дадут ценные советы, точные данные, интересные идеи и эмоциональную поддержку для будущих родителей.

Календари беременности

Пожалуй, лучше всего понять процесс, в который вы вступили вдвоем, могут помочь визуальные календари беременности. Эти приложения дают подробную информацию о процессе внутриутробного развития вашего будущего ребенка — по месяцам, неделям и даже дням, сопровождающуюся в том числе изображениями процесса.

Два популярных приложения этого типа: Беременность + и Sprout. Они доступны как для iOS, так и для Android. Оба приложения ежедневно информируют вас о том, как растет малыш: предоставляют подробные пояснения для каждой недели беременности, а также показывают красивые интерактивные 3D-визуализации и даже видео роста плода. Все это позволяет приподнять завесу тайны над тем, как зарождается новая жизнь. Приложения платные: около 300 рублей каждое, но действительно очень информативные. Оба приложения доступны в качественном русском переводе (в том числе почти весь текстовый контент). Скачать Беременность+: App Store, Google Play

Скачать Беременность — Sprout: App Store, Google Play Калькуляторы даты родов

Узнать, сколько вам осталось ждать встречи с малышом, можно не только после визита в женскую консультацию. Существует официальная медицинская методика вычисления предполагаемой даты родов (ПДР), которая доступна в виде удобных мобильных калькуляторов. Приложение рассчитает предполагаемую дату рождения точно так же, как делает врач.

Для Android существует умный калькулятор Дата родов, который умеет подсчитывать дату предполагаемых родов аж по пяти различным врачебным методикам — к тому же, совершенно бесплатно. С iOS все несколько более печально: хороших русскоязычных калькуляторов нет. Зато есть англоязычный Due Date Calculator, полностью аналогичный по функциональности. Кроме того, считать ПДР по самому распространенному методу (дате задержки) умеют и уже упомянутые календари беременности. Приложение для Android бесплатно с рекламой. А вот за калькулятор для iOS придется отдать примерно 3 доллара.

Скачать Дата родов: Google Play

Скачать Due Date Calculator: App Store

Прогноз пола ребенка

Кто у вас будет: сын или дочь? В наши дни это уже не тайна за семью печатями, так как есть масса методик определения пола, к примеру, УЗИ или исследование околоплодных вод. Но чтобы провести медицинские тесты, нужно выждать минимум три месяца от начала беременности, а за это время можно умереть от любопытства. Но за тысячелетия жизни без ультразвука человечество придумало массу способов прогнозировать пол детей, коллекции которых есть в виде приложений для смартфона.

Так, для iOS есть популярное приложение, которое так и называется Прогноз пола ребенка. Оно умеет прогнозировать вероятность рождения мальчика или девочки по четырем разным методикам, от более или менее объективных (к примеру, по группам крови родителей) до совсем эзотерических (к примеру, по китайскому календарю). Для Android есть аналогичное по функциональности приложение Boy or Girl, но на английском языке. Оба приложения бесплатны, так как, честно сказать, носят скорее развлекательный характер. Все-таки 100% достоверность может дать только анализ. Скачать Прогноз пола ребенка: App Store

Скачать Boy or Girl: Google Play Сердцебиение плода

Замечательный способ создать узы между ребенком и будущими родителями — не только посмотреть на плод, но и послушать его внутриутробное сердцебиение и шевеления. Если раньше это можно было сделать только у врача, то сейчас — буквально в домашних условиях.

Для iOS есть единственное в мире приложение My Baby’s Beat, которое позволяет слушать ритм сердца ребенка, просто прикладывая iPhone к животу. Приложение дает возможность даже записывать этот звук. Пользоваться приложением можно, начиная с 15 недели беременности, то есть, спустя три месяца от зачатия. Приложение платное, почти 400 рублей, и доступно только на английском языке, но действительно уникальное в своем роде. Скачать My Baby’s Beat: App Store Счетчик схваток

Очень важная вещь для обоих родителей — не пропустить тот момент, когда нужно срочно брать вещи и ехать в роддом. В наши дни шансы мамы родить в машине, стоя в пробке, могут значительно снизиться благодаря мобильным счетчикам схваток. Они позволяют определить начало родового процесса и сообщают, когда нужно ехать в больницу.

Для iOS и Android приложения делают разные производители, но принцип их работы одинаков, и называются они Счетчик схваток и Схватки, соответственно. Они позволяют по ритму схваток спрогнозировать, как скоро женщина родит, а также отличить тренировочные схватки, которые периодически возникают перед родами, от схваток истинных, которые непосредственно помогают ребенку родиться. Приложения также выведут уведомление, когда придет пора ехать в роддом. Приложения бесплатны для обеих мобильных ОС и доступны на русском языке. Cкачать Счетчик схваток: App Store

Скачать Схватки: Google Play Список имен

«В группе детского садика было два Бронислава, Натан, Платон, Янина, три Милены, Рудольф, Иона, Злата, Лукерья, две Нелли и мой Серёга». Выбор имени для ребенка — тема животрепещущая и вызывающая массу споров между родителями и остальными родственниками. На этот случай есть много полезных приложений для смартфона, помогающих подобрать имя ребенку.

Для Android есть хорошее приложение Подбор имени ребенка с базой из 1200+ русских имен с их толкованием, календарем именин, функцией подбора благозвучного имени под отчество и многим другим. В App Store доступно чуть менее информативное приложение Толкование имен с базой из 500+ мужских и женских имен. В зависимости от религиозных убеждений родителей, в обоих магазинах также можно найти православные святцы, списки мусульманских имен, и даже словарь древнеславянских имен для увлекающихся неоязычеством. Оба приложения бесплатны и создаются отечественными разработчиками. Скачать Подбор имени ребенка: Google Play

Скачать Толкование имен: App Store Вопрос-ответ

Период ожидания ребенка, особенно первенца — время, когда у будущих родителей возникает масса вопросов. Не все из них можно задать врачу или старшим родственникам. Иногда просто требуется психологическая поддержка, хочется услышать опыт других родителей или поделиться своим. На этот случай есть целые социальные сети для будущих родителей в формате мобильных приложений.

Лучшим русскоязычным приложением, пожалуй, является AskMama, оно же Беременность: 33000 вопросов (для iOS) и Беременность: анонимные вопросы (для Android). Разработчик приложения постарался и создал целый форум для родителей, главное условие которого — анонимность пишущих. Таким образом, пользователи могут не стесняться обсуждать даже самые интимные или глупые вопросы, сопровождающие процесс зачатия, вынашивания, рождения и воспитания детей. Приложение бесплатное и ориентировано на русскоязычную аудиторию. Скачать Ask Mama: App Store, Google Play Бонус: приложение для пап Об этом часто предпочитают забывать, но у ребенка все-таки два родителя. Приложение Советы беременным папам (App Store) в шуточной форме напоминает отцу, что он тоже участвует. И предлагает не самоустраняться от процесса, а активно ожидать появления отпрыска на свет вместе с мамой: вести календарь, галерею снимков УЗИ, выбирать имя, а также дает шуточные советы на тему того, как выжить, если готовишься стать отцом. Русская локализация пока хромает, зато приложение совершенно бесплатное!

Читайте также: GPS-часы для ребенка: все, что нужно знать перед покупкой

Чем занять ребенка: выбираем лучшие приложения под Android

Выбираем смартфон для ребенка Фото: авторские, As/Is