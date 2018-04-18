5 вещей, которые папы делают не хуже мам

С одной стороны, мы говорим, что отцы должны участвовать в воспитании детей на равных с нами. С другой — сами этому препятствуем.

Шуток и смешных историй по поводу того, как тот или иной новоиспеченный папаша снова попал впросак, предостаточно. Ха-ха, спал, пока ребенок разрисовывал ему спину фломастером! О боже, накормил на ужин кабачковой икрой, а запеканочку из домашнего творожка не увидел, на видном месте стояла! Господи, девочки, муж такое учудил! Давайте уже определимся — держать ли мужчин за идиотов или признать, что они вполне могут:

Поменять памперс

Классика жанра семейных комедий — высокий и сильный мужчина зеленеет при виде содержимого подгузника, и только отважная жена может его спасти. Конечно же, так и есть. Мужчины вообще существа с другой физиологией, и в туалет они ходят разве что газету почитать. А мысль о том, что младенец не только ест, но и все остальное, способна довести до кабинета психотерапевта! Нет? Это не про взрослого дееспособного человека? Тогда у нас хорошая новость — смело доверяйте это важное мероприятие.

Встать ночью

Есть объективные причины — например, утром мужу на работу, а ребёнок наверняка поспит днём, и мама с ним заодно. Но вот этот вот героизм, когда на выходных он храпит, потому что храпит, а она поёт песенку про серенького волчка, потому что только мать не лишена сердца и ответственности — без него вполне можно обойтись. Так же, как и без кругов панды под глазами.

Покормить и погулять

Если это первая прогулка, хорошо — можно положить одежду на видное место. Но когда навык освоен, не нужно вмешиваться. И даже если дочка пойдет в коричневом свитере, розовой пачке и колготках в горошек — от этого правда никто не умирал. На показах модельеров ещё и не то увидишь!

Сходить к врачу

Для надежности можно записать жалобы, вопросы и фамилию врача — вместе, а не диктуя по слогам, как неразумному ребёнку. Только потому, что мы и для себя записываем то же самое — когда чадо капризничает, и собственное имя забудешь, не то что время приема логопеда.

Остаться наедине

Не на пятнадцать минут со свитком инструкций и стикерами «кровать», «соска», «твой пятимесячный сын Сергей Валерьевич». Не на час, тревожа звонками. А настолько, на сколько остается мама. На полдня, на выходные, на неделю — если ее положат с грудничком в больницу. Исключение, разве что, грудничок, не признающий бутылочку. Во всех остальных случаях — сюрприз — папа может все, что угодно. При условии, что он сразу будет участвовать в воспитании, а не отсиживаться на скамье запасных с телефоном.