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Девочка прыгнула с крыши дома, спасаясь от агрессивного отца. Видео
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Девочка прыгнула с крыши дома, спасаясь от агрессивного отца. Видео 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
12‐летней девочке из индийского города Алвар пришлось прыгать с крыши жилого дома в попытке убежать от собственного разъяренного отца. Очевидцы успели заснять шокирующее видео на мобильный телефон, сообщило британское издание Daily Mirror.
Отмечается, что рассерженный отец решил наказать свою дочь за то, что ребенок разговаривал на террасе по телефону. На опубликованном в Сети видеоролике слышно, как девочка кричит от боли из-за сильных ударов ногами своего родителя.
В итоге, от отчаяния, девочка решила сбежать от своего отца и быстро спрыгнула с крыши двухэтажного здания.
12-летний ребёнок получил серьёзные травмы ног и позвоночника. Девочку оперативно доставили в местную больницу, где она находится в критическом состоянии. Уточняется, что местная полиция задержала её агрессивного родителя, однако после непродолжительного допроса отпустила мужчину на свободу.
Японская полиция префектуры Хиого арестовала местного жителя за то, что он держал своего психически неуравновешенного сына в домашнем плену. Сообщается, что 73-летний отец регулярно и надолго запирал 42-летнего мужчину в самодельной будке.
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