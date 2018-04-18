Учёные против мифов: правда ли, что у брюнетов не родятся блондины, а метисы — самые здоровые люди

Как часто вы слышите о том, что похожи на маму или папу? Или о том, что ваш скверный характер — «подарок» от деда? А говорили ли вам, что ваши умственные способности — это целиком и полностью заслуга бабушки-профессора?

Генетика — наука, которая изучает наследственность и изменчивость организмов. О том, правда ли, что онкология обязательно передаётся по наследству, темперамент изменить нельзя, а генетические аномалии распространяются на весь род, 59.ru поговорил с Олегом Долгих, профессором кафедры экологии человека и безопасности жизнедеятельности ПГНИУ.

Олег Долгих считает, что на человека в равной мере влияют наследственность, окружение и воспитание

Миф № 1: если человек болел онкологией, то его потомки тоже будут болеть

— У каждого человека есть две линии наследования: отцовская и материнская. Если по одной линии есть заболевание, а по другой — нет, то опасность возникновения онкологии уменьшается, — говорит Олег Долгих. — Если есть и с той, и с другой стороны, то риск выше. Нужно знать, какая именно онкология была у предков, потому что по обеим линиям она может быть разной. Но даже если одинаковое заболевание есть и с материнской, и с отцовской стороны, это не значит, что заболевание появится и у вас.

Существует множество факторов, которые могут способствовать возникновению рака: химические, биологические и физические. Химические — это профессиональные факторы, с которыми человек встречается на производстве. Биологические факторы, например, вирус герпеса, ослабляют иммунитет, из-за чего вероятность возникновения рака увеличивается. К физическим факторам в первую очередь относится радиация.

Но паниковать не нужно, даже если есть генетическая предрасположенность: она не означает, что болезнь обязательно появится. Если у родственников была онкология, а вас окружают факторы, которые могут спровоцировать заболевание, то нужно время от времени проверяться у врача. Существуют гены, которые отвечают за онкозаболеваемость, желательно сделать соответствующие анализы и узнать, в каком состоянии эти гены находятся.

Гены, отвечающие за умственные способности, связаны с Х-хромосомой, которая у женщины представлена в двух экземплярах, а у мужчины — в одном

Миф № 2: умственные способности передаются от матери

— Чаще всего, но не всегда. Дело в том, что гены, которые отвечают за умственные способности, связаны с Х-хромосомой, которая у женщины представлена в двух экземплярах — ХХ, а у мужчины — в одном — ХУ. Поэтому и вероятность передачи умственных способностей от матери выше.

Если светловолосый и голубоглазый человек является единственным представителем своей ветки, его дети не унаследуют такую внешность

Миф № 3: у кареглазых и темноволосых людей не могут родиться светленькие дети. И наоборот

— Это утверждение имеет смысл. Гены, которые отвечают за тёмную окраску, являются доминантными, поэтому если один родитель — кареглазый брюнет, а другой — синеглазый блондин, скорее всего, дети пойдут в более тёмного родителя. Вероятность того, что у тёмненьких родителей появятся светлые дети, есть, но она невысока. Это зависит от того, были ли светловолосые родственники с обеих сторон. Если же оба родители блондины, то вероятность рождения тёмненького ребёнка ещё меньше.

Часто бывают смешанные варианты: например, у папы-брюнета и мамы-блондинки рождаются дети-шатены. А от смеси карих и голубых глаз могут родиться зеленоглазые. Но в этом случае вероятность передачи зелёного цвета глаз следующему поколению крайне невелика.

Если у родителей разный цветотип, то цвет глаз и волос у их детей может быть смешанным. Например, глаза будут зелёными

Миф № 4: по наследству передаются не только внешность и болезни, но и способности, привычки и пристрастия

— Правда. Привычки и пристрастия связаны с определёнными белками, за которые отвечают те или иные гены, которые передаются по наследству. Способности — это всегда определённая комбинация белков или генов, которые определяют состояние центральной нервной системы. Всё предопределено генетически, и ниоткуда способности «свалиться» не могут.

Миф № 5: темперамент передаётся по наследству, изменить его нельзя

— Генетическую закладку не изменить, но можно поменять само поведение. На человека влияют окружение и воспитание, исключать которые нельзя. Условия, в которых находится человек, могут сильно поменять его характер и поведение. Например, он не может на работе показывать свои эмоции, зато агрессивно демонстрирует их в семье.

Если на протяжении всей жизни для человека не будет возможности для реализации его темперамента, то он может и не узнать, каков на самом деле.

Иногда человек похож на обоих родителей одновременно

Миф № 6: у мальчиков удачнее складывается жизнь, если они похожи на мам, у девочек — если на пап — Миф. Ребёнок будет счастливее, если окажется похожим на здорового и красивого родителя, а не на того, у кого есть дефекты внешности или проблемы со здоровьем. Совершенно неважно, какого пола родитель.

Правда то, что мамы «снабжают» конституцией заболеваний своих сыновей, а папы — дочерей. И те, в свою очередь, передают это своим детям по тому же принципу: матери — мальчикам, папы — девочкам. Может получиться так, что внук получит конституцию дедушки.

Принято считать, что у девочек, которые похожи на пап, жизнь складывается удачнее

Миф № 7: генетические аномалии передаются всему роду

— Неправда. Если есть признаки и с материнской, и с отцовской стороны, то вероятность их проявления велика. Существует диагностика в определённый период беременности. Если она показывает наличие патологии, маме рекомендуют прервать беременность. Аномалия может быть у нескольких представителей рода, но не у всех сразу. Сейчас у молодого поколения в полтора раза больше мутаций: они адаптируются к вакцинам, антибиотикам, количеству химии, добавкам, ГМО, которых раньше не было. Они более умные, но более слабые с точки зрения здоровья.

Самыми удачными с биологической точки зрения считаются браки между разными нациями, людьми, которые проживают на разных территориях. У них разная генетика и нет закрепления одних и тех же признаков, поэтому в таких семьях рождаются более здоровые дети.

Также известно, что для того, чтобы родились здоровые дети, партнёр должен «подходить» вам по запаху. Если партнёры с этой точки зрения нравятся друг другу, то у них будут здоровые дети. Это научно доказанный факт.

Светлый цвет волос и глаз не является доминантным

Миф № 8: генетически к человеку ближе всего свинья

— Это один из мифов. Дело в том, что генетическая близость объясняется количеством хромосом. У человека их 46, у свиньи — 40. Ближе всех по этому признаку к человеку макаки и кролики — и у тех, и у других по 44 хромосомы. А по совокупности генов человек похож на мышь.

Иногда сходство заметно не сразу

Миф № 9: генетический анализ может выявить этническую принадлежность

— Гена, который отвечает за то, африканец человек или азиат, нет. Но на каждой территории формируется свой генотип, есть своя уникальная комбинация генов. Например, в Пермском крае нехватка йода. Можно эту комбинацию генов выявить, но необходимости в этом я не вижу.

Если человек переедет — набор его генов не изменится, но может поменяться у его детей.

Интересны исследования народов, которые живут обособленно и ни с кем не перекрещиваются — у них нет изменения генетической информации. Например, у некоторых малых народов нет белка, который бы расщеплял этилен, поэтому если они выпьют алкоголь, то моментально опьянеют.