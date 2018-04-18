«Мам, это круто»: 6 спортивных секций, куда ребенок пойдет с удовольствием 

Когда в семье встает вопрос о выборе спортивного кружка для школьника, родители чаще всего рассматривают классические варианты, о которых они знают со времен своего детства. Речь о футболе, баскетболе, настольном теннисе, танцах и еще с десяток дисциплин, которые вполне подходят для гармоничного развития ребенка, но не всегда нравятся самим детям.
Мир спорта намного больше, чем кажется на первый взгляд. И если ребенок пышет энергией, но отказывается от «традиционных» секций, не расстраивайтесь. Лучше внимательнее присмотритесь к ближайшим дворцам культуры, спортивным центрам и фитнес-клубам. Возможно, там появилась секция, способная заинтересовать вашего непоседу.
Сквош
Возраст: от 7-9 лет Сквош — парная игра, которая одновременно напоминает большой и настольный теннис, но имеет свою специфику.
На маленьком корте соперники по очереди ударяют мяч ракеткой о четыре стены. Чтобы выиграть, надо отбить мяч, пока он не коснулся пола или стены второй раз.
Захватывающая и азартная игра в сквош не наскучит даже самым придирчивым ребятам.
Большой плюс игры: кроме физической разрядки, она дает развитие тактического мышления и реакции.
Городки
Возраст: от 6 лет Старинная русская игра, которая сейчас активно возрождается в нашей стране Международной федерацией городошного спорта.
Суть игры в том, чтобы с помощью специальной палки (биты) выбить из составленных фигур «городки» — цилиндрические столбики из березы, бука или липы.
Дети и зимой и летом играют на специальной площадке, которая находится на открытом воздухе.
Городки подходят в меру активным детям, которые хотят развить меткость, ловкость и координацию.
Паркур
Возраст: от 7-9 лет Если раньше этот вид спорта считался в России больше баловством, то теперь он признан одной из спортивных дисциплин.
Занятия проходят в специальных секциях, где детей учат преодолевать препятствия с использованием прыжков, элементов акробатики и спортивной гимнастики.
Только площадкой для тренировок далеко не всегда служит спортивный зал. Трюки, бег и прыжки дети часто отрабатывают на улице.
Это движение призывает детей и молодежь быть активными и вести здоровый образ жизни.
Стрельба из лука
Возраст: с 10-12 лет (можно найти группы, где принимают детей 7-9 лет)
Стрельба из лука — это грациозный и очень красивый вид спорта. Дети, которые приходят на занятия, через несколько лет регулярных тренировок становятся статными, стройными и могут похвастаться атлетическим телом.
Однако, чтобы добиться хороших результатов, ребенку придется приложить немало усилий.
Когда отдавать ребенка в эту секцию, решать родителям. Но тренеры советуют дождаться, когда школьнику исполнится 10-12 лет.
В этом возрасте у него окрепнет спина, и он сможет выдерживать регулярные занятия. Важно помнить, что стрельба из лука связана с серьезной нагрузкой на позвоночник. Ведь сила натяжения самых простых детских луков составляет около 8-11 кг.
Фехтование
Возраст: от 6 лет Фехтование — один из видов спорта, который развивает не только гибкость, ловкость и координацию движений, но и логику.
Победа здесь дается только тому, кто внимательно наблюдает за соперником и может просчитать его удары и уколы.
Несмотря на то что фехтовальщики сражаются шпагами, этот вид спорта считается одним из самых нетравмоопасных.
Дети занимаются в защитной экипировке, изготовленной из высокопрочной ткани.
Пейнтбол
Возраст: от 7-8 лет Пейнтбол — спортивные занятия, которые никогда не будут скучными, ведь каждое из них похоже на приключение.
Обычно взрослые рассматривают пейнтбол как развлекательное мероприятие, а не серьезное спортивное увлечение. И очень зря! Ведь на занятиях ребенок учится работать в команде, в короткие сроки принимать важные решения и приобретает хорошую физическую форму.
Для детского пейнтбола используют специальные виды шаров с краской (легких и мелкого калибра), что делает игру максимально безопасной.
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