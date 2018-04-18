«Мам, это круто»: 6 спортивных секций, куда ребенок пойдет с удовольствием

Когда в семье встает вопрос о выборе спортивного кружка для школьника, родители чаще всего рассматривают классические варианты, о которых они знают со времен своего детства. Речь о футболе, баскетболе, настольном теннисе, танцах и еще с десяток дисциплин, которые вполне подходят для гармоничного развития ребенка, но не всегда нравятся самим детям.

Мир спорта намного больше, чем кажется на первый взгляд. И если ребенок пышет энергией, но отказывается от «традиционных» секций, не расстраивайтесь. Лучше внимательнее присмотритесь к ближайшим дворцам культуры, спортивным центрам и фитнес-клубам. Возможно, там появилась секция, способная заинтересовать вашего непоседу.

Сквош

Возраст: от 7-9 лет Сквош — парная игра, которая одновременно напоминает большой и настольный теннис, но имеет свою специфику.

На маленьком корте соперники по очереди ударяют мяч ракеткой о четыре стены. Чтобы выиграть, надо отбить мяч, пока он не коснулся пола или стены второй раз.

Захватывающая и азартная игра в сквош не наскучит даже самым придирчивым ребятам.

Большой плюс игры: кроме физической разрядки, она дает развитие тактического мышления и реакции.

Городки

Возраст: от 6 лет Старинная русская игра, которая сейчас активно возрождается в нашей стране Международной федерацией городошного спорта.

Суть игры в том, чтобы с помощью специальной палки (биты) выбить из составленных фигур «городки» — цилиндрические столбики из березы, бука или липы.

Дети и зимой и летом играют на специальной площадке, которая находится на открытом воздухе.

Городки подходят в меру активным детям, которые хотят развить меткость, ловкость и координацию.

Паркур

Возраст: от 7-9 лет Если раньше этот вид спорта считался в России больше баловством, то теперь он признан одной из спортивных дисциплин.

Занятия проходят в специальных секциях, где детей учат преодолевать препятствия с использованием прыжков, элементов акробатики и спортивной гимнастики.

Только площадкой для тренировок далеко не всегда служит спортивный зал. Трюки, бег и прыжки дети часто отрабатывают на улице.

Это движение призывает детей и молодежь быть активными и вести здоровый образ жизни.

Стрельба из лука

Возраст: с 10-12 лет (можно найти группы, где принимают детей 7-9 лет)

Стрельба из лука — это грациозный и очень красивый вид спорта. Дети, которые приходят на занятия, через несколько лет регулярных тренировок становятся статными, стройными и могут похвастаться атлетическим телом.

Однако, чтобы добиться хороших результатов, ребенку придется приложить немало усилий.

Когда отдавать ребенка в эту секцию, решать родителям. Но тренеры советуют дождаться, когда школьнику исполнится 10-12 лет.

В этом возрасте у него окрепнет спина, и он сможет выдерживать регулярные занятия. Важно помнить, что стрельба из лука связана с серьезной нагрузкой на позвоночник. Ведь сила натяжения самых простых детских луков составляет около 8-11 кг.

Фехтование

Возраст: от 6 лет Фехтование — один из видов спорта, который развивает не только гибкость, ловкость и координацию движений, но и логику.

Победа здесь дается только тому, кто внимательно наблюдает за соперником и может просчитать его удары и уколы.

Несмотря на то что фехтовальщики сражаются шпагами, этот вид спорта считается одним из самых нетравмоопасных.

Дети занимаются в защитной экипировке, изготовленной из высокопрочной ткани.

Пейнтбол

Возраст: от 7-8 лет Пейнтбол — спортивные занятия, которые никогда не будут скучными, ведь каждое из них похоже на приключение.

Обычно взрослые рассматривают пейнтбол как развлекательное мероприятие, а не серьезное спортивное увлечение. И очень зря! Ведь на занятиях ребенок учится работать в команде, в короткие сроки принимать важные решения и приобретает хорошую физическую форму.

Для детского пейнтбола используют специальные виды шаров с краской (легких и мелкого калибра), что делает игру максимально безопасной.

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