4 навыка, которые жизненно необходимы ребенку в путешествии: колонка Елены Мальцевой

Младенцы в самолетах, поездах и на круизных лайнерах никого не удивляют (скорее раздражают). Родительская тяга к путешествиям постепенно победила лень и предрассудки, и сегодня многие семьи не ждут, пока подрастет потомство, чтобы отправиться в кругосветку.

Социальные сети полны идиллических снимков с семейного отдыха. Но так ли все идеально в дальних странствиях? Что нужно учесть, чтобы путешествие с ребенком прошло комфортно и безопасно? А с чем придется попрощаться, отправляясь в путь с ребенком? Обо всем этом рассказывает опытная мама-путешественница Елена Мальцева

Меня зовут Елена Мальцева, и я, прости господи, фрилансер. Муж тоже работает удаленно (но не фрилансер!).

У нас двое детей — Катя (4,5 года) и Руслан (1 год), и уже 3,5 года мы постоянно путешествуем. Начали ездить по миру, когда дочке был 1 год.

За это время побывали в странах Юго-Восточной Азии — Малайзии, Таиланде, Мьянме, Индонезии, Сингапуре, — в Европе, США и на Ближнем Востоке. В очередном путешествии родили второго ребенка. О наших поездках я много рассказываю в своем «Инстаграме».

Объехав полмира, я поняла, что нужно поделиться накопленным опытом.

Чтобы вы, читатели «Летидора», не повторили наших ошибок, переступили через грабли и получили только классные впечатления от своих поездок.

И первая моя колонка будет о том, чему нужно научить ребенка, если вы решили, что будете с ним путешествовать.

Чтобы не потерялся

Магазин игрушек в Манхэттене, Нью-Йорк

Дети — зеваки, это факт. Они просто идут туда, где им нравится. Однажды мы потеряли старшую дочь в аэропорту Антальи. Там были карусели, игровые автоматы и много-много детей.

Стоило мне отвлечься на младшего — старшей и след простыл.

В тот момент, бегая по аэропорту, я думала только о том, почему не рассказала ей, как нужно себя вести, если потеряешься в незнакомом месте. Дочь нашлась, получила нагоняй, потом обнимай, прошла подробный инструктаж, а также выучила мой номер телефона и наш домашний адрес наизусть.

• Совет. Перед поездкой положите ребенку в кармашек (не в сумку, ее же можно забыть) бумажку с таким текстом на русском и английском языках:

«Этого ребенка зовут Ваня. Он потерялся. Пожалуйста, позвоните мне по этому номеру… Его мама Елена».

Объясните ребенку: если он поймет, что потерялся, нужно подойти к человеку в форме, продавцу в кафе или в магазине, рассказать, что случилось, и дать эту бумажку.

Если в стране не говорят по-русски, просто дать бумажку с номером.

Чтобы не заставил родителей краснеть

Катя и ее подружка из Ганы с мамой

Мы летели рейсом Москва — Абу-Даби. Катюшка, которой тогда было 2,5 года, бегала по салону. К ней подошел чернокожий парень и начал болтать по-русски:

— Кито тут такой краси-и-ивый…

— Ой, а чиво ты такой кавичневый? — поприветствовала его моя дочка.

Все, кто слышал, упали со смеху, парень быстро пошел, куда шел. Мне было стыдно.

• Совет. Расскажите детям, что не все люди в мире одинаковые. Покажите фотографии. Обязательно скажите, что цвет кожи не влияет на то, хороший человек или плохой.

Немного позже Катюха подружилась с девочкой из Ганы и вообще не замечала, что та чернокожая.

Чтобы вам было легче

Катя со своим чемоданчиком в аэропорту Янгона, Мьянма

У нас с Катей есть правило, которое работает не только в путешествиях:

«Все, что ты можешь сделать сама, ты делаешь сама».

Поэтому застегнуть куртку, обуться, поесть, собрать себе игрушки в чемоданчик дочь может без моей помощи. Это очень облегчило мне жизнь, когда родился второй ребенок. Пока я одеваю малыша, Катя все делает сама.

Но тут нужно делать поправку на возраст. Чем старше ребенок, тем больше он может делать сам. Однажды я решила, что дочь уже готова сама ходить в туалет в самолете (дома она это делала). Я осталась ждать ее под дверью.

Когда Катя долго не выходила, я открыла дверь и увидела, что ребенок застрял попой в унитазе и не может выбраться.

С тех пор Катя не ходит одна в туалет в самолете, хотя прошло уже два года.

Чтобы не голодал

В корейском ресторане едим то, что есть в меню

Если ваш ребенок ест на завтрак только гречневую кашу, из фруктов только груши, из молочки пьет только кефир, а яйца вы ему даете только перепелиные, то в путешествии у вас точно будут проблемы.

В любой стране вы найдете, чем накормить ребенка. Если боитесь экзотики — не давайте ее ребенку, покупайте что-то из привычного рациона.

Главное, чтобы привычный рацион был достаточно разнообразным. Везде есть рис, макароны, мясо, фрукты и овощи.

Нужно только, чтобы ребенок признавал разные виды мяса, рыбы, гарниров, овощей и фруктов.

• Совет. Если ребенок привереда, и, например, без гречки вам никак, то можете привезти запас на первое время с собой в чемодане. Заранее найдите адреса русских магазинов в стране, куда вы едете. Или ищите группы русских в соцсетях, там всегда кто-то будет уезжать на родину и приезжать обратно и за небольшое вознаграждение сможет привезти вам нужные продукты.

Итак, базовый список по подготовке ребенка к путешествию у вас есть.

В дальнейшем я буду писать для вас и другие поучительные и веселые истории из наших путешествий.

Буду рада, если и вы поделитесь своим опытом и советами о том, чему нужно научить ребенка-путешественника.

Задавайте свои вопросы ниже в комментариях, ищите меня в «Инстаграме» по нику @maltseva_life.

Фото: личный архив автора

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