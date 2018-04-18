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Топ-10 ярких выступлений звезд со своими детьми на сцене
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Топ-10 ярких выступлений звезд со своими детьми на сцене 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Почти каждый родитель с самого детства прививает ребенку любовь к тому делу или хобби, которое любит сам. Так, мамы и папы включают детям свою любимую музыку, смотрят с ними любимые фильмы, отдают в спортивные секции и творческие кружки.
А когда мама или папа человек известный, добившийся больших успехов в своем деле, ребенку самому становится интересно попробовать себя в новой роли и понять, хотел бы он пойти по стопам своих звездных родителей или нет.
Герои нашей сегодняшней видеоподборки дети знаменитых исполнителей, которые спели со своими папами и мамами на одной сцене. Филипп Киркоров, Баста, Ани Лорак, Алсу, Сергей Жуков, Жасмин, Виталий Гогунский, Диана Арбенина, Юлия Началова, Михаил Турецкий спели с самыми родными для них людьми — со своими дочерьми и сыновьями.
Возможно, кто-то из этих юных музыкантов продолжит свою карьеру и в будущем станет не менее знаменитым певцом. А может быть, они выберут для себя совсем иную профессию.
Но каким бы ни был их выбор, эти выступления точно запомнятся им на всю жизнь.
Эти дуэты так же хорошо будут помнить зрители в зале, у экранов телевизоров и пользователи Сети, которые не раз пересматривали эти трогательные выступления на YouTube.
Если вы еще не видели, как эти смелые дети выступают со своими именитыми родителями на одной сцене, скорее смотрите ролик!
Фото: Инстаграм @anilorak
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