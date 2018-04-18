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В Забайкалье матери, которая отравила спиртным маленькую дочь, вынесли приговор
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В Забайкалье матери, которая отравила спиртным маленькую дочь, вынесли приговор 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел в канун Нового Года. По версии следствия 31 декабря в приемное отделение Могочинской ЦРБ поступила пятилетняя девочка в состоянии алкогольной комы. В ходе разбирательств выяснилось, что малышка выпила алкоголь из кружки, которую оставила на столе непутевая мать девочки.
Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, женщина полностью признала свою вину. В итоге женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей. Кроме этого, ранее судимую многодетную мать на полгода ограничили в родительских правах, дети изъяты и помещены в Могочинский центр детей, оставшихся без попечения родителей. Стороны приговор суда сочли справедливым и обжаловать его не намерены.
Фото: pixabay.com.
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