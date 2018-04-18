Как отучить ребенка спать с родителями: рассказывает семейный консультант

— Нужен ли каждому ребенку совместный сон? Какое преимущество совместный сон дает матери и ребенку?

Тут надо начать с того, что есть разные подходы к воспитанию детей, и каждая семья должна выбрать подходящий для них вариант. Некоторые, например, боятся спать вместе с младенцем. ВОЗ не рекомендует практиковать совместный сон, поскольку есть исследования, которые показывают, что у совместного сна мамы с ребенком есть высокая корреляция с синдромом внезапной детской смертности во сне. Причинно-следственная связь официально не доказана, но определенная корреляция есть. Если родители боятся, лучше этого не делать, потому что их спокойствие и сон от этого сильно пострадают. Те, кого эта рекомендация не пугает, могут организовать совместный сон, конечно, соблюдая при этом базовые правила безопасности:

● кровать для совместного сна должна быть большой, двуспальной, матрас средне-жесткий, постельное белье должно быть хорошо натянуто.

● укладывать ребёнка лучше между стеной и мамой, а не посередине между родителями.

● не берите ребёнка спать с собой в кровать, если кто-то из родителей плохо себя чувствует.

● не укутывайте ребёнка дополнительными одеялами и одеждой. При совместном сне замерзнуть у малыша мало шансов (мама под боком), а вот получить перегрев — легко.

Наиболее безопасный вариант совместного сна — это приставная детская кроватка. Когда снимается одна стенка детской кроватки и получается, что ребенок вроде и спит с родителями, но при этом у каждого есть свое пространство, да и ребенок в безопасности. Есть даже специальные детские кроватки, которые просто прикручиваются к родительской.

Важно также, чтобы оба родителя были готовы к совместному сну и согласны с этой концепцией. Например, если папа не согласен, важно найти способ объяснить ему, почему это хорошо для всех, а не просто навязать решение. Зачастую, мужчины после появления малыша, особенно первого, и так чувствуют себя «не у дел», и навязывание совместного сна в общей родительской кровати может усилить это ощущение. Знаю не одну семью, в которой подобная ситуация стала причиной серьезных раздоров между родителями. И ребенку от этого точно не может быть хорошо.

Совместный сон может мешать ребенку… спать!

Другой момент: когда ребенок спит с родителями, это может сильно ухудшить сон мамы. Материнский сон и так очень чуткий, а тут мама может спать еще более чутко. Потому что она боится малыша задеть во сне, придавить, разбудить. Поэтому нужно смотреть на ребенка. Есть дети, которых кладешь спать в кроватку сразу после рождения, и они там прекрасно спят. А есть дети, которые готовы спать только на маме. И таким детям (а также их родителям) совместный сон, конечно, может очень помочь. Если ребенок хорошо спит в кроватке и не страдает от этого — пускай он там и спит! Все равно в определенный момент он должен будет начать спать в своей кроватке. И если он не возражает, то пусть там и спит с самого рождения! Если у ребенка такой потребности нет, не надо его укладывать к родителям в постель. Совместный сон хорош тогда, когда от этого всем хорошо! Если при совместном сне все спят хуже, в том числе и ребенок, тогда это плохо.

Ко мне обращаются родители с разными проблемами. Например, ребенок уже 1.5 года просыпается каждые полчаса ночью, чтобы подсосать молока. Причем он не ест! Просыпается, чуть-чуть подсасывает и засыпает ненадолго. А просыпается он так часто не потому что он голодный, а потому что он не может сам заснуть и крепко спать. Это значит, что совместный сон ему мешает. А сон — это одна из важнейших потребностей человека, особенно в первые 3 года жизни, когда формирование мозга идет с космической скоростью. Во сне происходит интеграция и закрепление ВСЕЙ новой информации, полученной днем, вырабатывается гормон роста, развивается иммунная система и происходит еще много важнейших для развития вещей.

Ты уже большой! Можешь спать один!

— Возьмем распространенную ситуацию. Мама хочет отселить 1,5-2 летнего ребенка в свою кроватку. Как ребенку такого возраста продать эту идею? Что теперь он будет спать не с родителями, а один? Как это организовать, чтобы у ребенка не было протеста?

Ребенок будет сопротивляться любому новшеству, которое вводится в его жизнь. Дети — страшные консерваторы. Если вы хотите понять ребенка, представьте: он живет в огромном непонятном мире, в котором у него очень мало контроля над происходящим. И если ребенку уже что-то понятно, например, как он ложится спать, как он обедает, у него есть какие-то ассоциативные связи, то он вцепляется в эти связи зубами. Ребенку гораздо сложнее адаптироваться к изменениям, чем взрослым. Да, они быстрее учатся новому, но им сложнее даются перемены из-за отсутствия гибкости мышления.

Поэтому ребенка надо обязательно готовить к изменениям заранее. И проводить эти изменения не резко, по этапам. Это касается всех изменений, особенно таких существенных, как переход к самостоятельному сну в отдельной кроватке.

Вообще, когда ребенок начинает сам устойчиво ходить, его можно переселять в обычную детскую кроватку без бортиков, чтобы он мог сам в нее залезать. Можно сказать ребенку: ты вырос уже такой большой, это так здорово! И теперь ты будешь спать в своей отдельной кроватке! Ура! Чтобы это не было так: ой, ты моя сиротинушка, будешь теперь спать один…

Важно показать ребенку преимущества сна в отдельной кровати. Что это удобно, что никто ему не мешает, и он никому не мешает. Важно также подчеркнуть преимущества того, что он уже такой взрослый и самостоятельный, используя при этом доводы типа, «Малыши спят с родителями, не умеют ходить сами, есть сами, не могут смотреть мультики. Раньше ты был маленький и тоже не мог ходить сам, есть сам, смотреть мультики, а теперь ты такой уже взрослый, уже много чего можешь сам, даже спать!». В общем, важно подчеркивать выгоду, которую получает тот, кто становится взрослым и самостоятельным.

Важно помочь ребенку освоить новое место

Ребенку нужно дать освоить это новое место, ведь он там никогда не спал! А новая кроватка для него пока не является его зоной комфорта. Например, купите кроватку вместе с ребенком, или сходите с ним вместе в магазин за новым постельным бельем, вместе постелите его, поселите в кроватку любимую игрушку, которая будет с ним спать. Важно, чтобы ребенок был активным участником этого процесса. В первые ночи, конечно, мама или папа должны сидеть рядом с ребенком, пока он засыпает. Иногда даже стоит поспать первые пару ночей маме на матрасе рядом с ребенком (в зависимости от ребенка, если он, например, зависимый\ чувствительный\ ручной). Можно сначала сидеть рядом на кроватке, через пару дней отсесть на стул возле кровати, потом вместе со стулом двигаться к выходу (на каждый этап 2-3 ночи, в зависимости от реакции ребенка), последний этап — сидим на стуле в дверном проходе, после этого, выходим из комнаты после ритуала перед сном.

Очень важно убедиться перед отселением ребенка, что он вообще умеет самостоятельно засыпать. Есть хорошая книга Ольги Александровой «Здоровый сон и правильный уход» — там описывается поэтапно, как научить ребенка самостоятельно засыпать. Я практически со всем в этой книге согласна, кроме возраста, в котором стоит начинать. Автор книги предлагает начинать рановато, на мой взгляд. Я считаю, что раньше полугода начинать обучать ребенка самостоятельно засыпать не надо — до этого времени нет уверенности в том, что у ребенка вырабатывается достаточно гормона сна, чтобы совершить переход из бодрствования в сон самостоятельно.

Также важно, чтобы отселение в свою кроватку не совпадало с другими изменениями в жизни ребенка — новый сад, рождение брата или сестры, приучение к горшку.

— А ребенок говорит: а у мамы с папой кроватка лучше! Я хочу с вами спать!

Нет, дружок, ты уже вырос, и мы будем спать в разных кроватках. Теперь будет так. И чем раньше произойдет этот переход, тем ребенку легче. Чем ребенок старше, тем он более активно и ярко выраженно противостоит родительской воле, кроме того в возрасте от 3-4 лет начинают проявляться детские страхи, и желательно, чтобы к этому времени он был уже привыкшим к отдельному спальному месту\ комнате. Если же ребенок говорит: нет, я хочу спать с вами! То тут надо определиться, кто у вас принимает решения дома — родители или ребенок. Кто решает? Если в семье решает ребенок, то в первую очередь стоит поговорить о родительском авторитете в общем и о том, как мы можем склонить ребенка к сотрудничеству, и только потом о каком-либо отдельном проекте, требующем этого сотрудничества.

Родителям должно быть комфортно в своем доме

Почему совместный сон может надоесть маме? Потому что она не высыпается. Потому что она хочет спать со своим мужем. А длительный совместный сон часто отрицательно влияет на сексуальную жизнь родителей, которую после рождения детей никто не отменял. Если родители решили, что ребенок должен переехать в свою кроватку, значит, так и должно быть. Я считаю, что родителям должно быть комфортно в своем доме, вне зависимости от количества детей. Ведь если родителям некомфортно, то и детям не будет комфортно дома! Единственный момент: ВОЗ рекомендует отселять ребенка в отдельную комнату не раньше года, в целях безопасности. Кроме того, пока ребенок на ГВ, гораздо удобнее, когда он рядом, да и для его эмоционального состояния лучше быть поближе к родителям, особенно к маме.

— Если ребенка перевели в детскую кроватку, а он прибегает к родителям 100 раз за ночь, что делать?

Да, ребенок может пробовать приходить ночью к родителям. Он будет проверять устойчивость новых порядков, а заодно и свои границы. Это же еще и возраст такой, когда дети должны проверять свои границы. Это нормальная часть детского развития. А родители должны каждый раз говорить: нет, ты теперь спишь в своей кроватке, и отводить ребенка туда. Желательно именно отводить ребенка, а не относить на руках. Нужно спокойно встать и молча отвести ребенка обратно. Как можно меньше экшна. Никакой бурной реакции. Когда тебя ночью будят, удержаться от бурной реакции, конечно, сложно, поэтому лучше меняться. Одну ночь мама отводит ребенка обратно в его кровать, вторую ночь — папа. Еще раз ребенок пришел к родителям в кровать — еще раз его молча отведем. Это должно быть очень спокойно и супер-скучно. Без разговоров. Да, в первые ночи вам, возможно, придется отвести ребенка обратно 10-20-50 раз. Но если поведение родителей последовательное и спокойное, ребенок быстро привыкнет. Если же ребенка 12 раз за ночь отвести к его кроватке, а на 13-й раз сломаться и пустить к себе в постель, то в следующий раз ребенок будет стараться лучше, потому что появится надежда получить желаемый результат.

Болезнь — это не причина пускать ребенка опять в родительскую кровать

— Ребенок переехал в свою кроватку, адаптировался и… заболел. Или ребенку приснился страшный сон. Стоит ли пускать ребенка в родительскую кровать в порядке исключения (температура, страшный сон)?

Не советую. Потому что потом нужно будет начинать все заново. Понятно, что больной ребенок требует больше внимания. Но это не значит, что его надо пускать обратно к себе в кровать. Как больному ребенку станет лучше от того, что он будет спать в вашей кровати? Температура у него от этого не упадет, спать он лучше не будет. Если вы беспокоитесь, то лучше кому-то из родителей лечь\ сидеть рядом с ребенком. Объяснить ребенку про исключение из правил очень сложно. И все, через что родители уже прошли, им придется повторять заново. Но не только им — ребенку тоже придется привыкать спать отдельно заново. Так что, тут нужно думать про ребенка. Если ребенок уже спокойно спит в свое кровати, нет никакой причины забирать его к родителям опять, даже если у него высокая температура.

— А если страшный сон?

Это другая история. Если ребенок проснулся от кошмара, конечно, надо прийти к нему, успокоить, посидеть с ним и … уйти. Обычно ночные страхи возникают ближе годам к 4— когда дети боятся монстров в шкафу или под кроватью. И что теперь? В 4 года ребенок должен перебазироваться спать к родителям? Нет, конечно! Надо просто помочь ребенку с этими страхами справиться. Если мы остаемся сидеть ночью с ребенком, потому что он чего-то боится, или забираем его к себе в кровать, таким образом, мы подтверждаем существование источника этого страха! Ребенок думает: ага, если мама раньше со мной ночью рядом не сидела, а теперь сидит, если она мне разрешила с ней поспать, значит, этот монстр в шкафу на самом деле существует! Страх нужно обязательно проговорить: я вижу, что ты боишься. Давай с тобой проверим, неси фонарик, давай вместе проверим в шкафу, под кроватью. Видишь, никого нет, спи спокойно! И уйти. Если ребенок опять зовет, то во второй раз уже просто голос ему подать: все хорошо, мы рядом, спи! Способов бороться со страхами очень много. Есть такое дыхательное упражнением «Цветок и свечка». Попросить ребенка представить в одной руке цветок, а в другой руке свечку. Сначала мы нюхаем цветок, а потом задуваем свечку. Такое дыхательное упражнение стабилизирует пульс, страх отпускает. Мы не можем этот страх отменить, мы можем помочь ребенку с ним справиться. Но, опять же, это не причина возвращаться в родительскую кровать.

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