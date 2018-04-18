7 ошибок, которые делают все молодые мамы

1. Паникуют

Все молодые мамочки, особенно, родившие первого ребёнка, постоянно пытаются поставить развитие малыша в определённые рамки нормы. И если кроха, вдруг, по каким-то причинам не желает этим нормам подчиняться, то у мамы начинается настоящая паника! «Что-то он у нас не сидит/не начинает ползать/ходить/говорить», — такого рода вопросы очень свойственны паникующей девушке. И вот она уже думает, что с крохой что-то не так.

Прекратите панику! Если педиатр говорит, что малыш полностью здоров, то не нужно придумывать ему несуществующие болезни.

Ещё одна причина для паники — боязнь навредить крохе. Конечно, новорождённый младенец кажется хрупким созданием, и мама, наверняка, боится причинить ему боль. На самом деле, малыши, несмотря на внешнюю слабость — очень даже сильные создания. Кроме того, действуя уверенно, но нежно, вы точно ничего плохого не сделаете крохе. А вот паника может сделать ваше чадо неспокойным: помните, дети очень восприимчивы к настроению взрослых.

2. Не принимают помощь

Стараясь быть «супермамой», «суперженой» и «суперхозяйкой» в одном флаконе, многие молодые мамы отказываются от помощи мужа и бабушек. Это неправильный подход, ведь вы — не супергерой, а обычная женщина. Вы рискуете измотать себя, а желаемого результата не получить.

Ваша главная и самая приятная обязанность — это малыш! Занимайтесь им, ведь кроха требует повышенного внимания. Не отказывайтесь от помощи родных и близких: они дадут вам возможность отдохнуть или заниматься только теми делами, которые вам в удовольствие.

3. Слушают чужие советы

Другая крайность — не просто принимать помощь от родственников, а внимательно слушать их советы и старательно следовать им. Некоторые рекомендации могут быть неактуальными или бесполезными, а некоторые — даже опасными.

Только мама знает, что нужно её малышу, ведь не зря есть материнский инстинкт. Единственное мнение, к которому стоит прислушаться — это мнение педиатра, основанное на наблюдении за ребёнком и его обследовании.

4. Создают стерильные условия

Конечно, чистота — залог здоровья! Но патологическое стремление к чистоте некоторых мам — одна из главнейших ошибок, когда в доме появляется кроха. Безусловно, малыш всегда должен быть чистым и сухим, но всё хорошо в меру.

Обрабатывать все поверхности и полы в детской комнате хлоркой не нужно. Убивая абсолютно все бактерии и микробы, вы создаёте предпосылки для появления у крохи аллергии. Иммунитет ребёнка должен приспосабливаться к окружающей среде и «тренироваться» справляться с инфекциями. Достаточно проводить просто влажную уборку — мыть полы чистой водой и вытирать пыль влажной тряпкой.

Кипятить воду для купания тоже совсем необязательно, только если вы не берёте её из колодца или водоёма. Обычная водопроводная вода проходит несколько степеней очистки и совсем не опасна для крохи. Если вам будет спокойнее с кипячёной водой, то купайте в ней малыша, пока не заживёт пупочная ранка.

Стерилизовать игрушки, бутылочки и соски не нужно. Чтобы эти вещи были чистыми и безопасными для использования, достаточно их помыть водой со средством для мытья детской посуды и обдать кипятком.

Стирка — тоже занятие, которое можно существенно сократить по времени. Стиральная машина «на ура» справится и со стиркой, и с кипячением пелёнок и распашонок: используйте стиральный порошок для стирки детского белья, выставляйте температуру 90-95 градусов, и два режима полоскания.

5. Забывают о себе

В первые месяцы жизни малыша многие мамочки часто «теряют себя», растворяясь в заботах о крохе: перестают ухаживать за собой, облачаются в домашний халат и тапочки.

А ведь время, выделенное на «себя любимую», просто необходимо! Красивая и счастливая мама лучше заботится о своем ребёнке, тогда как, уставшая, погрязшая в рутине женщина очень быстро «скатывается» в депрессию.

Конечно, совсем необязательно проводить кучу времени в салонах, делая стрижку, маникюр, массаж. Достаточно выглядеть аккуратно. Халат пусть заменят удобные домашние брюки и рубашка, а вместо всклокоченных волос на голове можно сделать аккуратную укладку или стильный пучок.

А ещё не забывайте о любимых занятиях. Если до родов вы вязали, шили, любили читать, рисовать и прочее — обязательно выделяйте на них время. Это не позволит вам «выпасть из жизни».

6. Совершают ошибки в кормлении

Самой главной и роковой ошибкой в этом случае может стать необоснованный переход на искусственное вскармливание. Нежелание мамочки кормить грудью из-за риска «испортить грудь» или из-за иллюзии, что малыш недоедает в период так называемого «лактационного криза», лишает кроху необходимых для здоровья витаминов и микроэлементов, а также иммунитета, ведь с материнским молоком в организм ребёнка поступают антитела.

Помимо этого, в периоды кормления мама и малыш особенно близки друг с другом: такое визуальное общение уже с пелёнок учит кроху контактировать с людьми.

Если у вас есть молоко, ни в коем случае не отказывайтесь от грудного вскармливания!

Другая распространённая ошибка молодых мамочек — раннее введение прикорма. Из-за этого может нарушиться работа поджелудочной железы, что в дальнейшем может привести к сахарному диабету. Поэтому прикорм вводите только по назначению педиатра или не раньше 6-месячного возраста малыша.

7. Ограничивают движения ребёнка

Некоторые старательные мамы, слушая советы бабушек, с рождения туго пеленают малышей. Так они считают, что кроха будет спокойнее спать и не пугаться собственных ручек. Другие (якобы из соображения безопасности), как только малыш начинает ходить, сажают его в манеж или коляску.

Тугое пеленание не только ограничивает движения ребёнка, но и вредит его здоровью. У карапуза, который не может пошевелить ни ножками, ни ручками, нарушается нормальное функционирование органов дыхания и пищеварения (отсюда колики и газики). Кроме того, тугое пеленание приводит к вывиху тазобедренных суставов и дисплазии.

Если необходимость в пеленании есть, делайте это свободно. Пусть малыш под пелёнками свободно шевелит ручками и ножками.

Сидение в коляске или манеже не даёт развиваться стопам ребёнка: момент первых шагов может наступить позднее. Да и в целом, развитие малыша в ограниченном пространстве будет протекать медленнее.

Выход — поощрять своё чадо познавать мир. Пусть кроха исследует пространство вокруг себя и учится «набивать шишки»: этот опыт для него будет гораздо полезнее, чем ваша гиперопека.