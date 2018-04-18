11 вещей, которые вы будете делать по-другому, когда снова станете мамой

1. Легче отнесётесь к режиму малыша

Родив первенца, вы полностью доверились опыту мамы и бабушки, которые считают, что Бенджамин Спок — гуру в вопросах воспитания детей. А потому с первого дня старались кормить новорождённого по часам и не кормить ночью, следить за тем, чтобы он спал и бодрствовал определённое количество часов, и даже высаживать над раковиной после еды. Поскольку, скорее всего, ничего, кроме мучений, вам это не принесло, со вторым ребёнком вы такое проделывать не намерены. Вы точно знаете, что в первые месяцы жизни малыша ни о каком серьёзном режиме говорить не приходится, особенно если кроху мучают колики или пищевая аллергия.

2. Будете проводить с крохой больше времени

С первым ребёнком вам казалось, что он отнял у вас всю свободу и всё личное время. Вы часто просили близких посидеть с малышом и регулярно отлучались на работу или на встречи с друзьями. Второй ребёнок может рассчитывать на ваше внимание, ведь первенец дал вам понять, что дети растут слишком быстро. Вероятно, вы упустили слишком много чудных моментов его младенческой жизни, о чём до сих пор очень сожалеете.

3. Не будете переживать по пустякам

Малютка расплакался на прогулке? Спал на час дольше, чем обычно? Съел меньше, чем в прошлое кормление? Издаёт какие-то звуки во сне? Раньше это заставило бы вас паниковать, рыдать, рвать на себе волосы и звать на помощь. Но вот первенец вырос, и вы, оглядываясь назад, можете с лёгкостью сказать, что вас волновали сущие пустяки.

4. Не станете требовать слишком многого

С первым малышом вы регулярно сверяли вес и рост по центильным таблицам, отмечали, в каком возрасте и что должен делать ребёнок, очень расстраивались, когда сверстники в чём-то превосходили ваше чадо, водили кроху на массаж, плавание и в 5 кружков.

Со вторым ребёнком вам вряд ли захочется проделывать то же самое, ведь вы уже изучили всех детей в округе, пообщались с психологами и педагогами, начитались специальной литературы и осознали, что у каждого крохи свой темп и путь развития, а значит он не обязан соответствовать медицинским нормам или быть впереди планеты всей.

5. Не захотите торопить события

Про первого ребёнка вы думали: когда же он перевернётся, когда сядет, встанет, пойдёт? Ну почему он не говорит? Когда уже он начнёт рисовать, читать, считать? Со вторым всё будет совершенно не так. Вы, наоборот, захотите максимально продлить каждый этап его взросления. Пусть тихонько лежит, такой беззащитный, милый и удобный: с кровати не упадёт, похулиганить не сумеет. Пусть подольше ползает, ведь так он не достаёт ни до каких опасных предметов. Пусть молчит: ещё успеет уболтать вас до посинения! И пусть подольше будет младенцем — совершенно не вредным, не капризным, не агрессивным.

6. Будете ценить то, что имеете

Если с первенцем вам всё время хотелось чего-то большего: больше свободного времени, больше веселья, больше достижений, больше одежды и игрушек, в конце концов, то со вторым малышом вы начнёте ценить то, что имеете. Например, неожиданно освободившиеся 5 минут на душ или телефонный звонок, полчаса тишины или небольшое количество игрушек, которое так легко убрать вечером перед сном.

7. Будете чётко планировать своё время

Когда у вас появился первый ребёнок, вам не хватало времени ни на что. Вы откровенно не понимали, как можно успевать заниматься собой, малышом и домашними делами. Несмотря на все ваши опасения насчёт того, что с двумя детьми у вас не будет времени даже на сон, после вторых родов вы осознаете, что успеваете гораздо больше, чем раньше. Всё дело в грамотном планировании времени. Теперь вы знаете, что нужно с пользой проводить каждую свободную минуту, удачно совмещать общение с малышом и другие занятия, по возможности поручать дела близким и обязательно оставлять время на себя и свой отдых.

8. Начнёте лучше справляться с детскими болезнями

С первенцем вы реагировали на каждый чих, вызывали «скорую» при температуре 37 и падали в обморок при слове «колики». С тех пор вы вместе с малышом пережили много болезней и теперь неплохо разбираетесь в диагнозах. У вас всегда под рукой домашняя аптечка с лекарствами первой необходимости от жара, аллергии, кашля, насморка и кишечных инфекций. И, наверняка, у вас уже есть проверенный доктор, который успешно лечил старшего ребёнка, и к которому вы обратитесь, если вас будет беспокоить здоровье крохи.

9. Будете внимательнее относиться к своему здоровью

Когда вы родили первого ребёнка, вы смело ели всё, что попало, таскали коляску по лестнице на 5 этаж, не спали по несколько суток и недолюбливали прогулки на свежем воздухе. Поскольку беременность и роды — испытание для организма, и после рождения второго крохи вы чувствуете себя уже не так прекрасно, вы будете более осмотрительны. Вероятно, ещё в ожидании малыша вы начали правильно питаться, следить за своим весом, регулярно гулять и высыпаться. То же самое вы продолжите делать и после родов, а может, даже займётесь спортом, ведь вы-то точно знаете, что ребёнку нужна здоровая, бодрая и сильная мама.

10. Будете терпимее и спокойнее

Выходки первенца повергали вас в шок. Поедание песка, рисование на стенах, превращение книжек в гору мелких кусочков бумаги, лакание из собачьей миски, выкидывание вещей из шкафов, прыжки на диване, истерики посреди магазина, тотальное непослушание… Список можно продолжать бесконечно, и всё это заставляло вас нервничать, ругаться, наказывать чадо, а потом винить себя и перечитывать тонны литературы по детской психологии.

Ко времени, когда появился второй ребёнок, вы накопили багаж опыта и знаний, изучили все кризисы детского возраста и знаете, как лучше себя вести. Теперь вас практически невозможно шокировать или вывести из себя. На что-то вы закроете глаза, что-то постараетесь не допустить, предотвратить, в каких-то случаях просто отправитесь пить чай с мелиссой и мятой, а также будете готовы снова и снова спокойно объяснять карапузу, что можно, а что нельзя. И, кстати, велика вероятность, что со вторым ребёнком список «нельзя» будет в разы меньше, чем с первым.

11. Начнёте склоняться к естественному родительству

Вероятно, первого малыша вы старались не приучать к рукам, учили его спать в собственной кроватке, а то и в отдельной комнате, пытались кормить по часам и исключительно тем, что положено по возрасту согласно нормам ВОЗ . Скорее всего, вы очень уставали, и теперь вам не захочется повторять те же самые действия. Вы предпочтёте пользоваться слингом и эрго-рюкзаком, будете практиковать кормление по требованию и совместный сон, разрешите крохе начать прикорм тогда, когда он будет к этому готов, и с того, что ему захочется. Да и вообще не будете настаивать на еде: проголодается — поест.

Можно сказать, что к рождению второго ребёнка мама успевает «познать дзэн», а потому материнство воспринимается уже не как тяжкий труд, а как настоящее счастье.