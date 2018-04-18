Ещё
Крюковские малыши посетили мастер-класс по вторичной переработке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крюковские малыши посетили мастер-класс по вторичной переработке 

Управа района Крюково 3 часа назад
Фото: Управа района Крюково
Безусловно, всевозможных ваз и вазочек сегодня в магазинах просто в избытке. Но как хочется иногда чего-то эксклюзивного, необыкновенного и стильного! Такого, чтобы только у вас, чтобы «ах, какая прелесть!», чтобы «а где ты такое купила?». А вы, скромно потупив глазки или небрежно отмахнувшись: «Ой, да я это мой ребенок сделал». И ведь для такого вовсе не обязательно быть виртуозным гончаром или стеклодувом.
Это доказали крюковские малыши, посетившие 17 апреля мастер-класс в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ». Сделать симпатичную эксклюзивную вазочку своими руками можно из обычных бутылок от йогурта и садового шпагата. Для придания изделию эксклюзивности, ребята украсили свои вазы аппликацией из бумаги, цветного скотча или пластилина — кому что пришлось по душе. ​
Управа района Крюково: последние новости
В "М КЛУБ" продолжается подготовка к пасхе Девочки создали славянские обереги Крюковские малыши отметили день космонавтики сбором ракет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма8
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии63
Седокова пришла на вручение премии в занавеске7
Модель с псориазом заставляет на себя смотреть5
Что вам нужно срочно удалить из телефона2
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение