Крюковские малыши посетили мастер-класс по вторичной переработке

Безусловно, всевозможных ваз и вазочек сегодня в магазинах просто в избытке. Но как хочется иногда чего-то эксклюзивного, необыкновенного и стильного! Такого, чтобы только у вас, чтобы «ах, какая прелесть!», чтобы «а где ты такое купила?». А вы, скромно потупив глазки или небрежно отмахнувшись: «Ой, да я это мой ребенок сделал». И ведь для такого вовсе не обязательно быть виртуозным гончаром или стеклодувом.

Это доказали крюковские малыши, посетившие 17 апреля мастер-класс в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ». Сделать симпатичную эксклюзивную вазочку своими руками можно из обычных бутылок от йогурта и садового шпагата. Для придания изделию эксклюзивности, ребята украсили свои вазы аппликацией из бумаги, цветного скотча или пластилина — кому что пришлось по душе. ​