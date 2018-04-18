Рождённые сердцем: приёмные родители не меньше детей нуждаются в поддержке

Приёмные мамы и папы не понаслышке знают, что забрать ребёнка из казённого учреждения ещё не значит сделать его по-настоящему счастливым. Семейное чудо случается не после того, как обновлённая ячейка общества переступает через порог нового этапа жизни. Прежде чем стать по-настоящему родными, детям и родителям нужно научиться жить в гармонии друг с другом, преодолеть кризис адаптации и идеализации.

Не остаться в стороне

Здесь в помощь семьям — специалисты территориальных отделов опеки, служб сопровождения замещающих семей и общественные объединения. Одна из таких некоммерческих организаций появилась в крае 27 декабря 2017.

— Объединения приёмных родителей существуют в Приморье несколько лет. Они разрознены и каждое решает проблемы в силу своих возможностей, — рассказывает председатель Региональной общественной организации «Ассоциация приёмных семей Приморского края» Светлана Каня. — Ещё в 2015 г. мы обсуждали ситуацию с краевым департаментом образования и науки, но тогда не хватало опыта и понимания какие формы работы окажутся эффективными. Изучив опыт других регионов, пообщавшись с коллегами, мы решили официально зарегистрировать организацию. Хорошую возможность для этого нам дали «Матери России», они работают в 25 муниципалитетах края. Наша задача — объединить замещающие семьи края через Клубы приёмных родителей.

Задумка заключается в том, чтобы в каждом муниципалитете появились свои лидеры — связующие звенья между приёмными мамами и папами, которые помогут сплотиться и решать все возникающие проблемы совместно. На первичном этапе в новой семье приёмные дети больше похожи на инородную частицу, чем на полноправного члена общества. Прежде чем увидеть рядом с собой улыбчивого ребёнка, который наслаждается детством, родителям придётся проделать огромную работу над собой. Это трудно сделать без поддержки, а ещё сложнее, если тебе со всех сторон твердят: «Зачем тебе это нужно?» В такие периоды важно поддержать семью. Со стороны государства на помощь приходят службы сопровождения замещающих семей, но специалисты на местах при всём человеческом желании физически не могут вовремя поддержать каждого.

— Родители остро нуждаются в соратниках, и наша организация по мере возможности старается воплотить в жизнь принцип: равный помогает равному, — продолжает Светлана Владимировна. — Это не означает, что мы не работаем со специалистами, просто на себе апробировано, что никто не поймёт тебя лучше твоего «коллеги», принявшего в семью детей, рожденных сердцем. Когда ты делишься переживаниями или опасениями с единомышленниками, на тебя обрушивается волна понимания, искренней поддержки. Твоя проблема уже не кажется такой масштабной, когда кто-то из собравшихся говорит, что тоже с этим столкнулся. Это значит, что дело не в тебе, ребёнок не виноват, кризис преодолим. Одна из форм нашей работы — организация «Встречалок», на которых присутствуют только приёмные родители. Мы можем проговорить до пяти часов! На таких встречах словно открывается портал, куда уходят все негативные мысли и переживания. Каждая замещающая семья может стать частью нашей ассоциации, просто написав письмо на адрес: zameshenieprim@mail.ru.

Ассоциация планирует регулярно проводить для родителей по всему краю встречи с психологами, дефектологами и юристами, чтобы у каждой семьи была возможность не только проговорить о проблемах, но и понять, почему они возникает, и как не допустить её повторения.

Семья как семья

Ещё одна наболевшая тема, наверное, для каждого приёмного родителя — сложившиеся стереотипы о том, что нашедшие друг друга мамы, папы и дети никогда не встанут в один ряд с кровной семьёй. Это очень обидное и кардинально неверное клише: юридические границы между детьми и взрослыми стираются, как только ребёнок переступает через порог нового дома, как он зачерпывает суп, который специально для него готовила мама. Родители так сильно обволакивают ребёнка теплом и заботой, что через пару месяцев малыш приобретает родительские черты.

— Поймите, мы ждём от общества не помощи, а простого понимания, — говорит Светлана Каня. — Отнеситесь с пониманием к ребёнку, который приходит к вам в класс и ведёт себя по-другому. Это временное явление, он скоро сам всему научится. Уважаемые работники здравоохранения, отнеситесь с пониманием к юному пациенту, который немного отстаёт в развитии — мамина любовь творит чудеса и лечит даже самые запущенные болезни. Прошу воспитателей дошкольных учреждений отнестись с пониманием к «плохо говорящему» пятилетнему малышу, мы научим, догоним и перегоним в развитии «домашних» детей, только дайте нам фору. Одна из задач ассоциации — формирование в социуме позитивного отношения к нашим семьям. Если люди уйдут от навязанных стереотипов, они поймут, что мы самодостаточные, ответственные и ничем кроме «бумажки» не отличаемся от кровных семей. Иначе быть не может, ведь мы осознанно хотим стать родителями для этих детей, мы их любим и ласково называем «рожденные сердцем».

Не спонсор, а друг

Есть люди, которые не готовы взять под своё крыло одного единственного малыша, но желающие обогреть всё учреждение. Это тоже очень хорошая помощь, тем более существует множество возможностей стать поддержкой и опорой для их воспитанников не в плане приема в семью, а в качестве старшего друга и наставника.

— Выпускники казенных учреждений в большинстве своём выходят во взрослую жизнь неподготовленными, отсюда риск повторить ошибки своих же родителей. К сожалению, статистика даёт неутешительные цифры по жизнеустройству таких ребят. Поэтому этим детям нужен наставник, который не даст потеряться в этой жизни, — пояснила Светлана Каня.

Необходимо переходить к культуре благотворительности. Завалить этих детей материальными благами не должно стать самоцелью благотворителей. Если вы действительно хотите помочь, поделитесь с ними своими профессиональными знаниями, которые пригодятся в будущем, помогите развить их творческие способности, научите их жить в обществе. Станьте для них не спонсором, а другом, примером для подражания, моделью поведения взрослого, к которой дети будут стремиться.

Материал подготовлен в рамках проекта «АиФ-Приморья» «Ребёнку нужна семья!»

КСТАТИ

В крае завершается конкурс-смотр «Надежда, вдохновение, талант» среди воспитанников центров содействия семейному устройству, школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Творческие работы учеников представят на гала-концерте «Я талантлив!», который пройдёт 25 апреля в Приморской краевой филармонии.