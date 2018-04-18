«Пора рожать»: Виктория Боня мечтает стать мамой во второй раз

В середине марта дочь Виктории Бони и Алекса Смерфита Анджелина отметила свой день рождения — девочке исполнилось шесть лет. Ради шестилетия дочери Боня устроила для малышки грандиозное торжество. На празднике присутствовал и отец Анджелины Алекс Смерфит. Несмотря на то, что Виктория и Алекс расстались больше года назад, ради дочери они сохранили теплые и дружеские отношения.

Накануне Боня опубликовала новый снимок своей дочки — на фото девочка позирует со спины. Поклонники отметили, что Анджелина сильно подросла. Сама Виктория также считает, что дочка выросла слишком быстро. Модель начала задумываться о том, чтобы родить еще одного ребенка.

«Вот так быстро растут дети! Дочка скоро перегонит маму по росту… пора снова рожать лялечку», — написала Виктория под снимком с дочерью.

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Отметим, что поклонники полностью поддержали инициативу Виктории. Многие считают, что Боне стоит поторопиться с рождением второго ребенка, ведь ей уже 38 лет. Впрочем, о личной жизни модели сейчас почти ничего не известно — ранее она говорила о том, что у нее есть возлюбленный, но сейчас Виктория скрывает свои отношения.