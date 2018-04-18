Ещё
«Пора рожать»: Виктория Боня мечтает стать мамой во второй раз
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Пора рожать»: Виктория Боня мечтает стать мамой во второй раз 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В середине марта дочь Виктории Бони и Алекса Смерфита Анджелина отметила свой день рождения — девочке исполнилось шесть лет. Ради шестилетия дочери Боня устроила для малышки грандиозное торжество. На празднике присутствовал и отец Анджелины Алекс Смерфит. Несмотря на то, что Виктория и Алекс расстались больше года назад, ради дочери они сохранили теплые и дружеские отношения.
Накануне Боня опубликовала новый снимок своей дочки — на фото девочка позирует со спины. Поклонники отметили, что Анджелина сильно подросла. Сама Виктория также считает, что дочка выросла слишком быстро. Модель начала задумываться о том, чтобы родить еще одного ребенка.
«Вот так быстро растут дети! Дочка скоро перегонит маму по росту… пора снова рожать лялечку», — написала Виктория под снимком с дочерью.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1759080603956593640_5510916"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Отметим, что поклонники полностью поддержали инициативу Виктории. Многие считают, что Боне стоит поторопиться с рождением второго ребенка, ведь ей уже 38 лет. Впрочем, о личной жизни модели сейчас почти ничего не известно — ранее она говорила о том, что у нее есть возлюбленный, но сейчас Виктория скрывает свои отношения.
Teleprogramma.pro: последние новости
70-летний Владимир Стеклов показал новорожденную дочь Супруга Льва Лещенко рассказала, как смирилась с отсутствием детей в браке Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Playboy выбрал самую сексуальную девушку Инстаграма8
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии63
Седокова пришла на вручение премии в занавеске7
Модель с псориазом заставляет на себя смотреть5
Что вам нужно срочно удалить из телефона2
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение