Жизель Бундхен с мужем и детьми отдыхает в Катаре

Последнее время в СМИ часто появляется информация о том, что в отношениях между Жизель Бундхен Томом Брэди не все гладко. Однако, как бы назло всем сплетникам, эта красивая пара до сих пор вместе и очень счастлива. Недавно Жизель и Том отправились вместе с детьми в путешествие, которое наверняка всем им запомнится надолго.

37-летняя Жизель Бундхен и 40-летний Том Брэди не испугались долгого перелета. Звездная семья переместилась почти на другой край Земли ради того, чтобы окунуться в восточную культуру прекрасного Катара.

Судя по снимкам, которые опубликовывают в своих аккаунтах в Инстаграме Жизель и Том, они наслаждаются местным колоритом по полной программе. Жизель и Том уже успели покататься на верблюдах по белоснежному пляжу, посетить сувенирные лавочки, а Жизель даже сделала себе татуировку из хны.

Но больше всего счастливы дети звездных родителей. На кадрах в интернете они запечатлены абсолютно счастливыми в бассейне и во время кормления верблюда. Также Жизель и Том нашли время для того, чтобы побыть вдвоем в романтической обстановке.

«Свидание с самой главной», — подписал Том совместный снимок с женой. Фолловеры спортсмена были очарованы отношениями между супругами и пожелали им много счастья: «Как я рад, что вы счастливы! Красивая пара» «Самая любимая семья в Голливуде! Много безоблачных дней и дальше» «Наслаждайтесь отдыхом и друг другом» «Удивительная пара! Я вижу, как вы любите друг друга! Будьте счастливы!»

Роман Жизель Бундхен и Тома Брэди начинался необычно. В самом начале их отношений стало известно о том, что бывшая возлюбленная спортсмена ждет от него ребенка. Позже у Тома родился сын Джон, которому уже 11 лет. Однако Жизель приняла мальчика и относится к нему, как к родному.

Жизель и Том поженились в 2009 году, у звездной четы растут двое общих детей: 8-летний Бенджамин и 5-летняя Вивиан.

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