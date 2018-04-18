Звёзды, которые хранят личную жизнь за семью замками

Юрий Дудь считается человеком, изменившим русский YouTube. Может быть, революцию Юрий и не сделал, но смог дать интересный и по-настоящему взрослый контент, параллельно неплохо заработав на рекламе. Но, к сожалению, личная жизнь блогера остается тайной для его зрителей.

Всё, что мы знаем о Юрии — это то, что его жену зовут Ольга, и у него есть двое детей: сын Данила и дочь Алена.

Про подружек одного из самых популярных стилистов России почти ничего не известно. Возможно, этим самым подружкам мешает стремительно развивающаяся карьера Александра, а может и что-то другое. Так что, о личной жизни Рогова его поклонницам остается только догадываться.

Фрол Буримский

Верный помощник Ульяны Сергеенко также скрытен в вопросах личной жизни, как и Александр Рогов. Издержки профессии, наверное. Как истинный ценитель женской красоты, Буримский изредка выставляет в Instagram фотографии прекрасных девушек. Но мы в романы с ними не верим, как и в его влюбленность в Ульяну Сергиенко (ту самую, о которой все говорят).

Анна Седокова умеет учиться на своих ошибках. После того, как подробности ее личной жизни начали смаковать во всех СМИ, певица решила больше не выставлять напоказ самое сокровенное. Анна до последнего скрывала, что беременна третьим ребенком, долго не называла имени сына, а о том, что сейчас происходит на любовном фронте у этой сексапильной красотки, остается только догадываться.

Все что мы знаем о личной жизни Артемия, так это то, что у него есть жена и 10 детей. Правда, первая это жена или вторая — неизвестно, как и то, все ли десять детей у Лебедева от одной женщины. Зато недавно Артемий обнародовал, что его старшему ребенку 22 года (мальчик это или девочка, не так уж и важно, считает папочка), и учится наследник (или наследница) в России.