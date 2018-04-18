Главные мифы о развитии речи малыша

Беседы будущей мамы с животиком позже помогут крохе быстрее освоить речь.

Общаться с животиком приятно и полезно, но к речи это не имеет никакого отношения. Во время таких бесед малыш привыкает к голосу мамы, а у той, в свою очередь, устанавливается прочная эмоциональная связь с ребёнком. Поэтому, кстати, разговаривать с животиком полезно и папам.

С детьми до года не имеет смысла много разговаривать.

Многие считают, что до года малютка не понимает речь, а поэтому говорить с ним бессмысленно. Это в корне неверное суждение. Уже в возрасте 4–5 месяцев младенец откликается на своё имя и бурно реагирует на мамин голос, пытаясь отвечать гулением. А к 6 месяцам дети начинают понимать интонацию и узнавать слова, которые часто слышат. Например, при слове «бутылочка» (если его произносят перед каждым кормлением) ребёнок начнёт суетиться и готовиться к приёму пищи. Или, услышав «коляска», будет смотреть в сторону входной двери. Понятно, что, чем больше разговаривать с малышом, давая ему возможность следить за артикуляцией взрослых, слышать разные слова и сопоставлять их с предметами и действиями, тем быстрее он заговорит сам.

Лучший способ общаться с малышом — говорить на его языке.

Некоторые взрослые любят сюсюкаться с младенцами и передразнивать деток постарше, когда те не произносят какие-то звуки. Это действительно мило и смешно, но ни к чему хорошему не приводит. Малыши в этом случае привыкают к неправильному произношению, от которого потом сложно избавиться, а дети старше 2 лет воспринимают всё как насмешку и унижение, из-за чего могут вообще перестать говорить на людях. Кстати, а вы знаете, как научить ребёнка понимать речь?

Если ребёнок не заговорил в год, с ним что-то не так.

Обычно первыми беспокоиться начинают бабушки: как это так — и на горшок не ходит, и говорить не хочет? Ни один логопед не согласится с таким мнением. Годовалый малыш имеет полное право не произносить ни одного понятного взрослому слова, и это является нормой. Волноваться нужно, только если малыш не говорит ни одного слова после 2 лет, или же если в год он не произносит вообще никаких звуков, похожих на слоги.

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Повторяем только последние слоги (( Все дети начинают говорить в одном и том же возрасте.

Ещё один миф, заставляющий нервничать родителей, бабушек и дедушек. «На площадке все её ровесники уже болтают, одна наша молчит!» «Вот у моей подруги внук уже стихи читает, а наш только мямлит что-то». Развитие речи — процесс сугубо индивидуальный, и у каждого отдельного ребёнка он проходит по-своему. Кто-то и в год декламирует стихи, а кто-то в два произносит первые слова. Стоит помнить также, что в среднем мальчики начинают говорить позже девочек, а близнецы — позже единственных малышей. Насторожить должны только грубые нарушения речи, о которых сказано в предыдущем пункте. Если таких нет — наберитесь терпения и ждите.

Пальчиковые игры и ходьба босиком способствуют большому прогрессу в речи.

Особо озабоченные речью родители могут буквально мучить детей ежедневными занятиями на развитие мелкой моторики, массажем ладошек и ступней, хождением по ребристым и шершавым поверхностям. Однако учёные не выявили никакую значимую связь между такими упражнениями и прогрессом в развитии речи. Пальчиковые игры, занятия на мелкую моторику и массаж выполняют другие функции и хороши сами по себе, но, разумеется, в умеренных дозах и лишь при желании крохи.

Речь — это только полноценные слова и предложения.

Часто под фразой «Ребёнок ничего не говорит» родители имеют в виду то, что карапуз не произносит ни одного слова по-взрослому. Не стоит забывать, что слово — это набор звуков, обозначающих конкретный предмет, действие, явление. И если малыш говорит «ку» каждый раз, когда хочешь кушать, или «др-др», когда видит машину, это вполне можно назвать словами. То есть в таком случае с развитием речи у ребёнка всё в порядке.

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Почему ребёнок молчит на занятиях

Один мальчик молчал до 3 лет, а потом сразу заговорил, как взрослый.

Кто-то бежит к логопеду уже с годовалым малышом, другие же предпочитают не волноваться до последнего. Особенно успокаивают рассказы родственников и знакомых о том, как чьи-то дети внезапно заговорили после 2–3 лет. Увы, в некоторых случаях подобное отношение к речи малыша может обернуться большими проблемами. Например, родители не обратят внимание на то, что кроха вообще не произносит звуков и слогов, что может говорить о глухоте, органических поражениях мозга и прочих неутешительных диагнозах, которые лучше выявить как можно раньше.

При проблемах с речью поможет только логопед.

Конечно, если проблемы серьёзные, ребёнок очень плохо говорит, есть явная задержка развития речи, нужно обращаться только к специалисту. А вот когда дело в нескольких звуках, которые малыш не может освоить, вы вполне можете решить проблему с помощью домашних занятий. Необходимо только найти правильные упражнения (может, даже попросить логопеда показать их или изучить профессиональные обучающие видео) и выполнять их регулярно.

Пойдёт в сад — научится говорить!

Многие уповают на детский сад: дескать, в коллективе кроха быстрее освоит родной язык. Какая-то доля правды в этом есть — оказавшись среди более говорливых сверстников, малыши учатся у них. Но если ребёнок идёт в детский сад и вообще не говорит или лепечет что-то невнятное, проблем и неловких ситуаций не избежать. Во-первых, он элементарно не сможет объясниться с воспитателем, если ему что-то понадобится. А во-вторых, адаптация в коллективе у таких деток проходит дольше и сложнее: сверстники тоже не понимают их, а потому дружбы и совместных игр не выходит.