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Волонтёры школы № 2025 провели ещё один мастер-класс в центре детской психоневрологии
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Волонтёры школы № 2025 провели ещё один мастер-класс в центре детской психоневрологии 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Юные умельцы делали вместе с особыми ребятами Пасхальные открытки, вкладывая в работу душу и мастерство, поэтому открытки у всех получились такими яркими и красочными.
Дети вырезали воздушных бабочек из салфеток, приклеивали сияющие стразы на буквы «ХВ», вырезали по шаблону картонную основу в форме яйца.
В мастер-классе, как обычно, активное участие приняли мамы и даже один дедушка. Сначала он очень удивился тому, что во время каникул волонтёры пришли к детям в больницу. А потом ещё больше удивился ответу одной школьницы: «Какие могут быть каникулы, когда мы нужны здесь!»
Кульминацией нашего мероприятия было Пасхальное поздравление — каждый ребенок получил от храма в подарок наборы для творчества и, конечно, унес с собой свою поделку и море прекрасных впечатлений.
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