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«В нашем обществе нечего ждать от испуганных и дезориентированных детей»
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«В нашем обществе нечего ждать от испуганных и дезориентированных детей» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Череда подобных событий не связана с отменами психологов в школе. Это связано с отменой ценностей в обществе, а также с предоставлением детям прав, о которых говорится детям — это бездумное и даже преступное подражание западным методикам, отступление от отечественной традиции и неспособность просчитать последствия своих действий на несколько шагов вперед. Дети сейчас совершенно дезориентированы. Необходимая для их базовой безопасности иерархия подорвана, цветет попустительство и перекладывание взрослой ответственности на самих детей. Идеология отсутствует. Детям, как и их взрослым, не во что верить, как говорил Владимир Семенович Высоцкий, „не церковь, ни кабак, ничего не свято“.
Человек тем и отличается от животного, что умеет мыслить и верить, людям для безопасного развития необходимы святыни и ценности, необходимы объекты гордости и веры, объекты подражания и следования. Если общество разбило все прежние ценности и новых не создало, его детям не осталось ничего, во что можно было бы верить, кроме, говоря условно, вегетарианства. Призывы получать новые впечатления и обогащаться равносильны выращиванию Фрейдовского „It“, потому что сиюминутными впечатлениями в человеке обогащается не самая лучшая его часть. Так чего же нам ждать от испуганных и дезориентированных детей. Именно дети яркий индикатор нарушений в обществе. И никакие психологи тут не помогут, потому что в общей массе своей не рассуждают с точки зрения динамики истории, а рассматривают узкий фрагмент событий, на что, к тому же, влияет пресловутый человеческий фактор. Однако еще Рене Декарт говорил, что „истина есть дочь времени, а не авторитета“, т.е. для того, чтобы утверждать что-либо, надо иметь проверенные и подтвержденные показатели истории, а вовсе не сиюминутные открытия.
Ничему не поможет психолог, если у ребенка нет примеров, которые бы он уважал, нет героев, нет стремлений, кроме насыщения впечатлениями. Общество не демонстрирует детям уважение к старшему поколению. „Не делайте замечаний моему ребенку!“ — вот что повсеместно звучит, и нет в этом ни уважения, ни даже разума, потому что ребенок получает модель, как можно в обществе не считаться ни с кем. И доведенный до отчаяния таким положение дел ребенок встает на путь преступления. Я не знаю, какова история семьи ребенка из Башкирии, но могу с уверенностью предположить, что этот ребенок не рос среди понятий чести и совести, сострадания и великодушия, бескорыстной помощи и уважения к труду. Именно это надо возвращать в общество, если оно не хочет быть своими же потомками уничтожено».
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