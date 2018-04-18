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ВИДЕО: как сделать компьютерные игры полезными для детей
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ВИДЕО: как сделать компьютерные игры полезными для детей 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Устав от того, что дети просиживают целые дни за играми, Филдинг решил действовать. Он соорудил гребной тренажер с встроенным генератором электроэнергии и подключил к нему приставку Wii. Таким образом, чтобы включить любимую игру, детям приходится попотеть — буквально. Пока один играет, другой должен «качать» ему энергию, занимаясь на тренажере. Стоит остановиться, и гаджет выключается в течение минуты. По словам Филдинга, дети в восторге от его изобретения. Очень быстро занятия на тренажере стали для них главным развлечением, куда интересней самой приставки. Кроме того, у них развивается командный дух: ведь без помощи брата или сестры поиграть невозможно. И, конечно, теперь они лучше понимают законы физики.
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