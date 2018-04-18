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Яна Поплавская публично осудила ставшего отцом Эммануила Виторгана
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Яна Поплавская публично осудила ставшего отцом Эммануила Виторгана 

Лиза 43 минуты назад
Фото: Лиза
@the_yana_poplavskayaЯна Поплавская публично осудила ставшего отцом Эммануила ВиторганаМы писали о том, что 78-летний Эммануил Виторган и его супруга, 56-летняя Ирина Млодик, стали родителями в конце февраля. У пары родилась дочь, которую назвали Этель. Новоиспеченные родители не скрывают своей радости и недавно впервые показали новорожденную одному из телеканалов. Эфир спровоцировал целую дискуссию на тему родительства в столь зрелом возрасте. Так, Яна Поплавская (50) довольно резко высказалась в адрес Виторгана и его супруги. Она уверена, что девочке будет непросто по мере взросления: Это их решение и их жизнь. Я бы не сделала этого. Самое страшное, когда ребенок является игрушкой. Условно игрушкой, таким девайсом, который показывает обществу единственный сигнал: «Я еще могу, я еще в силе, видели? Я не старею, я еще молод». К 60–70 годам человеческий организм угасает, и вопрос не в том, чтобы родить этого ребенка, а поднять, болтать с ним, играть с ним, ездить на велосипеде, играть в футбол, потому что круто быть молодой бабушкой, но не круто быть старой мамой!
Публикация от Эммануил Виторган (@emmanuil_vitorgan) 15 Апр 2018 в 10:17 PDT  Актриса также заметила, что, несмотря на свою позицию, с большим уважением относится к паре, пишет «Комсомольская правда». Напомним также, что по словам Ирины Млодик, она сама родила малышку и не прибегала к услугам суррогатной матери, как писалось в прессе. А тем временем 70-летний Владимир Стеклов вновь стал отцом и готовится к четвертой свадьбе.
Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) 7 Янв 2018 в 9:42 PST
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