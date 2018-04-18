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Кузнецова отметила важность мониторинга инфосреды, в которой растут дети
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Кузнецова отметила важность мониторинга инфосреды, в которой растут дети 

РИА Новости 37 минут назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Важной мерой является мониторинг информационной среды, в которой воспитываются дети, его можно провести в формате школы или целого региона, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Очень важной, я считаю, мерой, очень важной и принципиально важной может быть… мониторинг среды, в которой сегодня воспитывают наших детей. Мониторинг запросов, мониторинг той ситуации информационной, в которой находятся", — сказала Кузнецова в среду в ходе заседания общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка.
Кузнецова подчеркнула, что речь идет о мониторинге того, что интересует детей, в какой степени, в каком возрасте, сколько и как.
"Находят ли наши дети ответы на те запросы, которые они (делают)? Что они ищут в интернете, прежде всего, и что они там находят? На что у них запрос? Вот эту тему можно отработать в формате региона, в формате школы, в формате некого любого локального учреждения", — пояснила омбудсмен.
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