Бренд Choupette создал готовый набор для новорожденных — Present Box Choupette

Часто молодые женщины сталкиваются с проблемой выбора подарка для новорожденного. Ведь важно, чтобы подарок порадовал малыша и родителей, был красивым и одновременно нужным и полезным. Сегодня формат готовых наборов пользуется большим спросом среди покупателей, как в beauty, так и в fashion-сегменте. В коробке для новорожденного от Choupette вы найдете максимально полезный состав для мамы и малыша — каждый продукт в коробочке стал палочкой-выручалочкой для мамы в первые месяцы по уходу за малышом. Present Box Choupette — самые нужные и качественные товары для малыша и мамы.

В коробке представлено 14 продуктов, упакованных в сказочно красивую подарочную коробку на магните. Present Box Choupette включает в себя: комплект из трикотажа «Сладкий сон» от Choupette из 7 предметов, дышащие подгузники для нежной кожи малыша Merries, бальзам для кожи Glysolid, заживляющий крем Lansinoh, крем от растяжек MommyCare, гель для подмывания Lubby, молочко с маслами для купания новорожденных Safe All, бутылочка MEPSI, крем для младенцев Bubchen, соска-пустышка NUK, «Пакеты „Мир детства“® для хранения грудного молока, крем-спрей под подгузник „Мир детства“, книга от известного педиатра Аннамама „Как сохранить здоровье ребенка?“. Стоимость Present Box Choupette 3500 рублей, (экономия составляет более 50%).

Коробку для новорожденного от Choupette можно приобрести здесь.