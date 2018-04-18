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Копия отца: Егор Кончаловский показал подросшего сына
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Копия отца: Егор Кончаловский показал подросшего сына 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году в жизни 52-летнего Егора Кончаловского произошло много перемен. Он расстался с актрисой Любовью Толкалиной после 20 лет отношений. Позже выяснилось, что режиссер живет с новой возлюбленной — юристом Марией. В апреле того же года она подарила Кончаловскому сына Тимура. Также у него есть дочь от брака с Толкалиной, которую зовут Мария. Они хорошо общаются с отцом. Девушка даже стала крестной мамой малыша.
На днях Егор Андреевич отметил день рождения сына. Он устроил праздник на минувших выходных и собрал родных и близких за одним столом. Режиссер опубликовал фото, на котором запечатлен с именинником. Видно, что Кончаловский в тот момент принимал поздравления и был счастлив. «А вот мой сынок!», — подписал он фото. Поклонники были поражены тому, как сильно подрос мальчик. Также многие отметили, что Тимур растет копией своего отца.
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"Какой хорошенький мальчик! Удачи вам и здоровья деткам", «Ювелирная работа, точная копия папы!», «Какой красивый малыш», «Такой хороший, глазастый», «Большой уже какой!», — прокомментировали снимок подписчики. Крестные родители малыша также присутствовали на празднике. Если крестной является дочь режиссера, то крестным друг Кончаловского, который занимается предпринимательской деятельностью.
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