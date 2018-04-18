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Сына от матери скрывает 5 лет отец-одиночка
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Сына от матери скрывает 5 лет отец-одиночка 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Михаил родился в августе 2012 года, а 27 января 2015 года Октябрьский районный суд принял решение о проживании мальчика с матерью. Однако отец скрыл ребенка от женщины и постоянно меняет место жительства. Мало того, он даже не скрывает, что захотел разлучить мать с сыном сразу после рождения последнего.
Со слов мамы мальчика, последний раз она видела сына в 2013 году. Женщина фактически оказалась лишенной права на участие в воспитании ребенка.
2 ноября 2017 года отца мальчика лишили родительских прав. Однако гражданин К. продолжил скрываться от судебных приставов и прятать сына. Мама Михаила считает, что ему угрожает опасность.
С помощью ГУ МВД по НСО удалось установить, что папаша может находиться в городе Чите Забайкальского края. В марте 2018 года он передвигался по трассе «Улан-Удэ — Чита» и был оштрафован за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время судебные приставы продолжают поиски ребенка.
К сожалению, малолетние дети нередко становятся заложниками плохих отношений между их родителями. В ноябре 2017 года житель Новосибирской области отобрал двухлетнюю дочь у бывшей сожительницы и пустился в бега по съемным квартирам. В итоге судебные приставы сумели не только отыскать девочку, но и помирить папу и маму.
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