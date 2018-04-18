Мамино слово — закон

Спортсменке, активистке и просто красавице Марии Фроловой 36 лет. Чемпионка мира и тренер по каратэ до, директор своей наркологической клиники, дома идеальная хозяйка, любящая жена и многодетная мама.

— Счастье — мгновенное состояние, оно не может быть перманентным. Но точно могу сказать: счастливых моментов в моей жизни точно больше, чем несчастных! И я надеюсь, что так будет и впредь. А любовь — это точно гармония с окружающим миром. Всем вокруг меня хорошо, никто не страдает… Это и есть любовь!

Сегодня Мария находится в гармонии с собой и окружающими, но семейная жизнь сложилась не сразу. Первый брак рухнул, она осталась одна с маленькими детьми на руках. Тогда о второй попытки создать семью она и не думала.

— У меня были особые требования, — вспоминает Мария Фролова, — к будущему спутнику жизни. Я молодая, красивая женщина задавала три важных для меня вопроса: «Женаты? Пьете? Дети есть?» Для меня было важно, чтобы мой мужчина был свободным, трезвенником и желательно многодетным отцом. Я рассуждала так, если человек понимает, что такое детский шум, гам, воспринимает веселье и забавы малышей адекватно, значит, к моим детям он будет относиться хорошо.

Однако, это был не весь перечень пожеланий к будущему мужу, Мария хотела, чтобы ее избранник был мудрым, эрудированным, зрелым и успешным мужчиной. И судьба подарила ей встречу в кафе.

— Боженька мне послала ангелочка, моего мужа Евгения, принца на белом коне. Надежный, серьезный, с харизмой, интеллектом, широкоплечий спортсмен сразу очаровал меня. Он сделал первый шаг, я оценила. На момент нашей встречи он был один и сам воспитывал троих детей от второго брака. А от первого брака у него двое взрослых детей, они живут отдельно, у них свои семьи. У меня трое детей от моего первого брака. Евгений сразу прошел мой тест. Я поняла, он моя судьба. Когда мы стали жить вместе, у нас появился общий ребенок. Вместе у нас девять детей, семь живут с нами. Евгений старше меня на 20 лет, но скажу честно, другой мне и не нужен. Будь он на 10 лет старше, мне было бы не интересно. Мой мужчина много читает, знает, мне всегда есть чему у него поучиться. Женя — мой идеал. И я единственная его законная жена. С предыдущими женами был гражданский брак.

— Наверное, спокойствие, — улыбается Валера, — порядок и погода в доме зависят от крепкой руки кого-то из родителей, в данном случае, Маши. Она тренер с двадцатилетним стажем, чемпионка мира по каратэ до, поэтому от спортивного прошлого у нее остались такие качества, как усердность, трудолюбие и умение стоять на своем.

— Правильно, — отвечает Мария, — своим примером доказываю, я авторитет. Все привыкли к тому, что мамино слово — закон. По пятницам у нас бывает детское собрание, где мы с малышами подводим итоги недели, обсуждаем планы на будущее. Старшие Филипп и Валера приходят поздно, на совет не успевают и мне не хватает их за столом. Я вижу, как они взрослеют и наши отношения переходят в другую фазу. Теперь на правах друга я могу дать совет, что подарить понравившейся девочке, куда ее сводить, как себя вести.

Мария могла посвятить все свое время семье и детям, если бы не несчастный случай. В клинике женщине ввели лекарство, которое вызвало тяжелую аллергическую реакцию.

— У меня случилась клиническую смерть… Медикам удалось меня откачать. Я долго приходила в себя, ощутив как хрупка жизнь. И решила оказывать помощь людям, не имеющим материальных средств для качественной медицинской помощи. Теперь я руковожу высококлассной клиникой и стремлюсь спасти здоровье и жизнь тем, кто оступился и не знает, как найти выход.

Мария не жалеет средств для своих подопечных, но денег все-равно не хватает. Чтобы увеличить количество бесплатных коек, проводит благотворительные диагностические, профилактические программы.

— Я поддерживаю здоровый образ жизни, поэтому хочу открыть гармоничный мир людям, которые потеряли веру в себя. Уверенна, я смогу!

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