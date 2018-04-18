Беременная балерина: поразительная красота и изящество

Мария Елена Бауэрс удивила весь мир своей фотосессией на 9 месяце беременности. Девушка — профессиональная балерина и молодая мама.

Многие ее поклонники восхищаются спортсменкой, но есть и такие, кто не одобряет подобных нагрузок во время беременности. На самом деле Мария Елена встала на пуанты только для фото, но она смогла продемонстрировать идеальное чувство равновесия.

Недавно она родила второго ребенка, и ни одна из беременностей не мешала девушке уделять время любимому делу — балету.

Снимки из ее Инстаграма облетели весь мир.

Танцы помогли 33-летней женщине не потерять прекрасную форму после родов. Кажется, что мама двоих детей стала даже более утонченной и изящной.