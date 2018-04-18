В столичном детсаду детей напоили растворителем «Уайт-спирит»

Следователи проводят проверку по факту происшествия в детском саду, расположенном на территории Симоновского района Москвы. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СКР.

Инцидент произошел 17 апреля. По данным следствия, воспитательница по просьбе детей дала им попить воды, взяв бутылку с водой, находящуюся на столе в кухне. После этого четверым воспитанникам в возрасте 4-5 лет стало плохо, и они были госпитализированы. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

"Предварительно установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый-растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды, которую оставила в зоне питания для детей», — рассказали в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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