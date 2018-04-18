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В столичном детсаду детей напоили растворителем «Уайт-спирит»
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В столичном детсаду детей напоили растворителем «Уайт-спирит» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: otr-online.ru
Следователи проводят проверку по факту происшествия в детском саду, расположенном на территории Симоновского района Москвы. Об этом сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Инцидент произошел 17 апреля. По данным следствия, воспитательница по просьбе детей дала им попить воды, взяв бутылку с водой, находящуюся на столе в кухне. После этого четверым воспитанникам в возрасте 4-5 лет стало плохо, и они были госпитализированы. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
"Предварительно установлено, что несколькими днями ранее во время проведения субботника вторая воспитательница данной группы для удаления пятен со своей одежды развела бензиновый-растворитель «Уайт-спирит» в бутылке из-под воды, которую оставила в зоне питания для детей», — рассказали в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Туве девять школьников попали в больницу с отравлением неизвестным спиртосодержащим напитком.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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