«А что скажет мама?»: 8-летняя дочь Ивана Жидкова прыгнула с высоты 170 метров

8-летняя Мария, дочь двух известных актеров: Ивана Жидкова Татьяны Арнтгольц , накануне удивила интернет-пользователей своим смелым поступком. Отдыхая в Сочи, бесстрашная девочка не побоялась прыгнуть с огромной высоты.

Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц прожили в браке 6 лет. У них есть общая дочь Мария, которая равноценно общается с обоими родителями. Сейчас Иван счастлив в отношениях с гражданской женой Лилей Соловьевой, у молодых людей растет общий сын Степан, которому всего полгода. Иван и Лиля часто забирают Марию к себе на выходные или в совместные поездки, девочка отлично поладила с новой женой отца. Татьяна не препятствует этому, а даже рада, ведь из-за загруженного графика работы она нечасто может проводить время с дочерью

На этот раз Иван и Лиля взяли Машу с собой на отдых в Сочи. Там, проводя время в парке развлечений Skypark, Лиля и Маша рискнули прыгнуть с подвесного моста с высоты 170 метров. Любопытно, что глава семьи рисковать не захотел. «Я не прыгал, что я, дурак что ли — в пропасть с веревкой. Но девчонки покатались на самых высоких качалках в мире 170 метров высотой и три секунды свободного падения. Лиля вернулась седая и без молока, Маша на пять лет старше», — написал Иван в своем микроблоге в Инстаграме. По словам Жидкова, он не любит экстрим, но считает, что Лиля и Маша испытали сверхэмоции. Однако фолловеры актера совсем не разделили с ним юмора и восторга по этому поводу. По их мнению, отправить свою дочь прыгать с такой высоты — безответственно.

«Это просто пофигизм и безответственность! Рисковать жизнью ребёнка? «Я бы сама не прыгнула и не отпустила бы никого из своих близких. Никогда нельзя на 100% быть уверенным, что ничего не случится» «А мама девочки была в курсе и разрешила? У меня только от прочтения этого эпизода сердце сжалось от страха» «На месте Тани я бы не доверила больше Лиле своего ребенка!» «Татьяна явно выигрывает на фоне Лили. Татуировки и экстрим, да ещё ребенком рисковать!» «Больше всего интересно, что скажет мама Маши, когда узнает» «Глупый и неоправданный риск жизнью ребёнка».

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