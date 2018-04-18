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Саган: работа папы римского намного сложнее, чем у велогонщика
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Саган: работа папы римского намного сложнее, чем у велогонщика 

Чемпионат.com 1 час назад
Словацкий велогонщик Петер Саган рассказал о встрече с папой римским Франциском, которая состоялась в январе.
«Я был рад привести мою маму на встречу с папой римским. Это был подарок для неё. Я также подарил папе велосипед, который был сделан специально для него. Ты не каждый день жмёшь руку папы.
Думаю, что работа папы римского намного сложнее, чем у велогонщика. Я — не супергерой. Не спасаю жизни людей. Я всего лишь спортсмен. Занимаюсь спортом для самого себя, и если людям это нравится, то я тоже счастлив", — цитирует Сагана The Guardian.
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