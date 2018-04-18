Лидер страны впервые в истории уйдет в декрет

Премьер-министр Новой Зеландии Джасида Ардерн станет первым в истории государственным лидером, который оставит пост из-за необходимости уйти в декрет. Об этом сообщает NBC News.

Ардерн также будет второй в мире женщиной, родившей ребенка в период нахождения на посту премьер-министра. Первой является экс-глава пакистанского правительства Беназир Бхутто, родившая дочь в 1990 году.

Для 37-летней Ардерн — самой молодой на планете женщины-лидера государства — это будет первый ребенок. Новозеландский премьер уже 4 года живет вместе с ведущим популярного рыболовного шоу Кларк Гейфордом. Пара, пока не вступившая в брак, ждет ребенка в июне.