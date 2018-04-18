«Теплый» проект для наступающих холодов: дети оставляют на столбах куртки для бездомных

С наступлением холодов на улицах канадского города Галифакс начало происходить нечто удивительное: на столбах стала появляться теплая верхняя одежда. Этот феномен имеет простое объяснение — таким образом все неравнодушные жертвуют для бездомных куртки и пальто, чтобы тем было теплее зимой. Одежду на столбах развешивала детвора, так что выглядело это очень трогательно.

Волонтерское движение — это яркое подтверждение того, что даже одно доброе сердце может изменить мир в лучшую сторону. Эта акция, например, была запущена Тарой Смит-Аткинс. К каждой куртке женщина прикрепила записку: «Нет, я не потерялась. Если ты замерз, просто возьми меня, чтобы согреться!».

Все желающие помочь бездомным отдавали вещи Таре, а она подключила детей к процессу развешивания. Детям так понравилась эта идея, что они поприносили с собой шарфы и рукавицы. Женщина уверенна, что такие мероприятия благотворно сказываются на подрастающем поколении, так как дети на примере взрослых учатся быть добрыми и милосердными. Развешивая куртки, дети провели на улице всего лишь час, но они сильно замерзли. Малыши поняли, как чувствуют себя в холода бездомные, и как им необходима теплая одежда.

Тара очень надеется, что ее проект будет продолжен и в следующем году. Также женщине пришла в голову идея начать сбор денег, чтобы в карман каждой куртки можно было положить символическую сумму-сюрприз. Так у бездомных будет шанс хотя бы сытно пообедать. В любом случае, это порадует нуждающихся.

Вот так в Канаде волонтеры запустили уникальный благотворительный проект. Согласитесь, сердце не может не радоваться, когда видишь, как люди заботятся о тех, кому в этой жизни приходится нелегко. А особенно приятно бывает в том случае, если ты в этом тоже участвуешь!