Ещё
«Теплый» проект для наступающих холодов: дети оставляют на столбах куртки для бездомных
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Теплый» проект для наступающих холодов: дети оставляют на столбах куртки для бездомных 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
С наступлением холодов на улицах канадского города Галифакс начало происходить нечто удивительное: на столбах стала появляться теплая верхняя одежда. Этот феномен имеет простое объяснение — таким образом все неравнодушные жертвуют для бездомных куртки и пальто, чтобы тем было теплее зимой. Одежду на столбах развешивала детвора, так что выглядело это очень трогательно.
Волонтерское движение — это яркое подтверждение того, что даже одно доброе сердце может изменить мир в лучшую сторону. Эта акция, например, была запущена Тарой Смит-Аткинс. К каждой куртке женщина прикрепила записку: «Нет, я не потерялась. Если ты замерз, просто возьми меня, чтобы согреться!».
Все желающие помочь бездомным отдавали вещи Таре, а она подключила детей к процессу развешивания. Детям так понравилась эта идея, что они поприносили с собой шарфы и рукавицы. Женщина уверенна, что такие мероприятия благотворно сказываются на подрастающем поколении, так как дети на примере взрослых учатся быть добрыми и милосердными. Развешивая куртки, дети провели на улице всего лишь час, но они сильно замерзли. Малыши поняли, как чувствуют себя в холода бездомные, и как им необходима теплая одежда.
Тара очень надеется, что ее проект будет продолжен и в следующем году. Также женщине пришла в голову идея начать сбор денег, чтобы в карман каждой куртки можно было положить символическую сумму-сюрприз. Так у бездомных будет шанс хотя бы сытно пообедать. В любом случае, это порадует нуждающихся.
Вот так в Канаде волонтеры запустили уникальный благотворительный проект. Согласитесь, сердце не может не радоваться, когда видишь, как люди заботятся о тех, кому в этой жизни приходится нелегко. А особенно приятно бывает в том случае, если ты в этом тоже участвуешь!
Карельские вести: последние новости
Необычный подарок маме: три брата воссоздали свои детские фото Беременная балерина: поразительная красота и изящество Как живут дети по имени Люцифер, БОЧ рВФ 260602 и Адольф Гитлер
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дизайнерские соски: новый тренд в хирургии67
Едва не покусанная пчелами Бледанс показала грудь3
Дорогой наряд Рудковской подчеркнул ее возраст1
Седокова пришла на вручение премии в занавеске12
Что вам нужно срочно удалить из телефона2
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
00:14
Блогер стала монстром, чтобы всем понравиться
Красота
00:59
Седокова пришла на вручение премии в занавеске
Звёзды
02:53
Как подделывают яйца
Еда
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
20:14
Ученые рассказали о вреде туалетной бумаги
Здоровье
02:34
Русские двойники голливудских звезд
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение