Как отучить ребенка от вредной привычки грызть ногти, сосать палец и ковыряться в носу

Многие родители знают, как сложно отказываться от вредных привычек даже взрослым. Можно представить, с каким трудом это дается маленьким детям, у которых еще не развиты волевые качества и которые не осознают — что же здесь плохого. Так что, если ваш ребенок не вынимает палец изо рта или хрустит ногтями, это не повод требовать от него «прекратить сейчас же», заматывать пальцы бинтами или обмазывать их горчицей. Важно найти истинные причины эти привычек и выработать правильную тактику в борьбе с ними.

В этом вопросе нас консультируют детские психологи Центра развития эмоционального интеллекта и социальной компетентности ребенка EIKIDS

кандидат психологических наук, детский педагог-психолог

руководитель проекта высшей категории

Почему ребенок грызет ногти

Не смотря на то, что вредная привычка грызть ногти «покоряет» уже не одно поколение, не все знают ее истинные причины. С точки зрения развития эмоционального интеллекта, она, как правило, говорит о том, что ребенок не умеет выражать гнев приемлемыми способами. Это случается, когда в семье действует правило «злиться нельзя!». Малыш покорно следует домашним законам, но прибегает к другим способам выплеска негативных эмоций. Дети бессознательно выбирают аутоагрессию — гнев, направленный на себя. Это приобретает форму некоего самоедства: ногти грызть не так больно, поэтому малыш выбирает именно их. Хотя встречаются случаи, когда дети выгрызают ногти практически «до мяса».

Как отучить ребенка грызть ногти

Если ногти грызет девочка, в качестве дополнительной помощи можно использовать прием «красивый маникюр, как у мамы» — такие грызть жалко. Но будем справедливыми: при психологических проблемах это вряд ли поможет.

Самый главный совет: научить ребенка выражать гнев правильным образом — согласно концепции эмоционального интеллекта. Сначала нужно выяснить, что не нравится ребенку: возможно, устранив причины раздражения, проблема решится сама собой. Но мы живем в реальном мире, и поводов позлиться и понервничать в нем предостаточно. Так что учим маленького «самоеда» правильно справляться со своим гневом. Отлично подойдет художество.

• Заметили, как ребенок принялся за свои ногти? Забудьте про «А ну, вытащил пальцы изо рта!». Говорим ободряющим голосом: «Похоже, тебя что-то сильно рассердило? Давай возьмем карандаши и почеркаем от души!».

• Итак, перед нами карандаши или фломастеры. Пусть ребенок выберет цвета сам. Не пугайтесь мрачных, на ваш взгляд, оттенков: дети часто выбирают черный, красный, синий, т. к. для малышей они выглядят особенно яркими и контрастными.

• Позвольте крохе с нажимом покалякать — с таким сильным, как ему самому захочется и на сколько хватит сил. Вам, конечно, покажется, что он сейчас переломает все карандаши, но попробуйте просто расслабиться.

• Предложите ребенку порисовать и левой рукой, чтобы «ей не было обидно»: на самом деле, именно она лучше связана с правым полушарием, отвечающем за развитие нашей эмоциональной сферы.

• А после «злого» рисования по желанию можно с большим удовольствием скомкать или порвать бумагу. И если малышу захочется при этом потопать ножками и что-то воскликнуть — не возражайте!

Почему ребенок рвет на себе волосы

Если ваш малыш накручивает на палец волосы и выдергает их — знайте, что вы, скорее всего, имеете дело с той же проблемой, что и при привычке грызть ногти — бессознательной аутоагрессией. Только в первом случае дети «едят себя», а в этом — «разбирают по частям». Но не все малыши рвут волосы вместе с корнем, многие просто теребят и дергают.

Еще одна распространенная причина у детей с повышенным вниманием к волосам — необходимость успокоить себя. Возможно, ваш ребенок ассоциирует акт поглаживания по голове с фразами «Ты молодец!» и «Успокойся, все будет хорошо!». Он начинает делать это самостоятельно, со временем усиливая и обогащая ритуал новыми приемами, т.к. чувство удовлетворения не приходит — в итоге это становится привычкой.

Как отучить ребенка рвать волосы

• Можно практиковать способы избавления от гнева путем выплескивания его на бумагу (см. советы выше) при этом можно и покричать, и потопать ногами.

• Старайтесь вовремя успокоить малыша, чтобы он не начинал делать это самостоятельно с помощью волос.

• Надевайте шапочку или платок, чтобы ограничивать доступ к волосам.

• Предложите ребенку куклу с длинной шевелюрой или какую-нибудь волосатую игрушку.

• В тяжелых случаях малыша лучше подстричь под ноль и отвести на прием к специалисту — психологу, психиатру, невропатологу (подскажет участковый врач).

Почему ребенок ковыряет в носу

О вредной привычке ковыряния в носу можно говорить только тогда, когда малышу уже исполнилось хотя бы 3 года. До трех лет — это может быть формой самоисследования и познания себя — «Ух ты! У меня есть какие-то отверстия с сюрпризами!».

Когда это становится навязчивой привычкой в 5-7 лет, тогда стоит бить тревогу. Если рассматривать ковыряния в носу с точки зрения психологии, они указывает на наличие у ребенка переживаний, тревоги или стресса: малыш не уверен в надежности этого мира, поэтому он ищет опору и «прячется в норку». А ноздри — это символические «норы».

Как отучить ребенка ковыряться в носу

Убедитесь, что в носу у ребенка нет никаких проблем, которые могли бы заставлять его постоянно там ковыряться: получите консультацию лора.

Если же это вопрос психологии, то помогите обрести малышу четкие «опоры», которые дадут ощущение надежности, предсказуемости и уверенности в завтрашнем дне. В этом помогут добрые регулярные ритуалы, традиции, повторяющиеся изо дня в день действия.

• Возьмите за правило каждый раз читать крохе на ночь сказки или задувать свечу с добрыми пожеланиями на следующий день.

• Постарайтесь, чтобы процесс пробуждения был приятен для ребенка: гладьте по спинке и улыбайтесь, включайте приятную мелодию в то время, когда пытаетесь вытащить малыша из теплой постельки.

• По выходным, например, выпекайте вместе с малышом его любимые пирожки.

Почему ребенок сосет палец

Сосать палец ребенок может по разным причинам: удовлетворение сосательного рефлекса (при раннем переходе с грудного на искусственное кормление), стремление облегчить боль при прорезывании зубов, развлечение.

С точки зрения развития эмоционального интеллекта привычка сосать палец говорит о том, что ребенок испытывает чувство вины или ему не хватает любви, тепла и понимания. А еще это эффективный способ самоуспокоения — отголоски того времени, когда младенец был в полной безопасности рядом с материнской грудью. Психологические предпосылки этой вредной привычки гораздо серьезнее, чем принято о них думать, и обмазывание пальчиков чем-нибудь невкусным мало поможет.

Как отучить ребенка сосать палец

• Убедитесь, что вашему малышу достаточно объятий и теплых слов: говорите, что он хороший, любимый, желанный. Особенно важен именно телесный контакт — не меньше 8-ми объятий в день.

• Выясните — нет ли у ребенка ложных оснований для переживания чувства вины. Такое может быть в случае, например, развода родителей: дети часто чувствуют себя в этой ситуации «крайними» и прибегают к методу самоуспокоения — сосанию пальца. Объясните малышу, что он здесь не при чем.

• Если есть какой-то поступок для формирования чувства вины, расскажите ребенку о какой-нибудь своей детской ошибке: разбил вазу, опоздал, нарушил обещание, сломал игрушку брата и т.д. И обязательно упомяните о способах ее исправления: признался, извинился, починил, склеил.

Грызет предметы: ручки, карандаши, игрушки

Психологической причиной этой вредной привычки, как правило, оказывается элементарная скука: ребенок не умеет себя занять интересным делом и самостоятельно справиться с «интеллектуальной ленью».

Как отучить ребенка грызть ручки и карандаши

• Стимулируйте развитие интересов ребенка: предложите, например, собрать пазл или слепить что-то из пластилина.

• Учите его самого быть любознательным! Задавайте вопросы: почему снег белый, а трава зеленая.

• Сами демонстрируйте увлеченность чем-то, имейте свои хобби и привлекайте к ним своего ребенка.