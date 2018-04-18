Кожа свиньи помогла ребенку обрести новую диафрагму

Двухлетний ребёнок стал первым в Великобритании, кому пересадили кожу свиньи. Девочка появилась на свет без диафрагмы, а теперь ее историю называют лучом надежды для многих. Маленьая Ева Филлипсон из Донкастера стало первым ребенком в Великобритании, которому пересадили кожу свиньи. Малышка прошла через хирургическую операцию продолжительностью в 5 часов, во время которой ей создали новую диафрагму. Ребёнок появился на свет с врожденной диафрагмальной грыжей, которую диагностировали ещё в утробе. После того, как ранее установленный трансплантат отказал, врачи уже не верили в то, что Ева выживет. Однако хирургам удалось осуществить уникальную процедуру, во время которой две из трех мышц брюшной стенки были использованы для создания натуральной диафрагмы. Ну а для поддержания ослабевших стенок кишечника врачи применили полностью медицински стерильную кожу свиньи. Хотя малышка всё ещё требует искусственной вентиляции лёгких, операция признана успешной. Ее называют лучом надежды для детей, которые появились на свет точно с таким же расстройством. Несмотря на все испытания, которые ожидают ребенка, 38-летняя мама Евы настаивает на том, что ее дочь счастлива подобно остальным ровесникам. С врожденный диафрагмальной грыжей сталкивается один новорожденный на каждые 10 000. Дефект возникает из-за появления отверстия в мышце, которая отделяет грудь от желудка. В результате эти органы проникают в грудную клетку и сдавливают легкие. У подавляющего большинства жертв этой грыжи отмечаются лишь небольшие отверстия в диафрагме, однако у Евы она отсутствовала полностью. В результате, сразу после появления на свет малышку потребовалось подключать к аппаратам искусственной жизнедеятельности. В возрасте одной недели она прошла через хирургическую операцию по замене отсутствующей диафрагмы. Однако установленный искусственный имплант был не слишком удачным, и здоровье ребенка начало стремительно ухудшаться по мере взросления. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)