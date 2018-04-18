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Необычный подарок маме: три брата воссоздали свои детские фото
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Необычный подарок маме: три брата воссоздали свои детские фото 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Делать «ремейк» детских фото — это очень милая современная мода. И если подойти к этому делу с душой, то результат получится удивительным!
Эти три брата, помимо основного подарка на Рождество, решили подарить маме календарь со своими фотографиями, на которых они воссоздали детские семейные снимки. К этому процессу даже подключилась их 95-летняя бабушка!
И получилось действительно здорово. Представляю, как приятно было маме получить такой подарок от сыновей и окунуться в ностальгические воспоминания!
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