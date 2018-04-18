Ксения Бородина отчитала подписчиков за «грязные» комментарии в адрес детей

Светская дива, бизнесвумен, звездная мама Ксения Бородина неожиданно столкнулась со шквалом нелицеприятных комментариев в адрес дочери и детей своих друзей. В личном блоге знаменитость выложила снимок, на котором запечатлены три девочки, и написала поздравительные слова для одной из них (малышка отмечала 10-летие в компании подруг и их родителей). Многие подписчики отреагировали на публикацию весьма неподобающим образом, прокомментировав внешность детей в негативном ключе. Что вызвало справедливое негодование у Ксении Бородиной. Разместив картинку с надписью «Люди забыли, что до появления интернета они иногда получали в морду за свои слова», звезда отчитала пользователей Сети. Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 17 Апр 2018 в 11:05 PDT Очень мне жаль, что в нашей стране нет наказания хотя бы в виде штрафа за грязный язык людей в интернете!

«И эта безнаказанность дает вот таким людям право оскорблять не только нас, но и деток. Читая комменты под последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда. Какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть! Правильно, что в некоторых странах ты не то чтобы фото не можешь сделать без разрешения, так ты еще и штраф заплатишь за грязный рот! А у нас, к сожалению, безнаказанность, поэтому интернет развязал руки многим бабам — именно, подчеркну, бабам, с грязными ртами — которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в интернете, типа разряжаясь таким образом», — отчитала комментаторов Ксения Бородина. По словам звезды, негативно высказываться о детях — «это прям дно», и будь ее воля, она бы за это ввела не только штраф, но и лишение свободы «хоть на 10 суток», чтобы впредь отбить желание говорить о малышах гадости. «Счастливые мамы»?! Да никогда так счастливые люди не выглядят! Вы несчастные мамы и пытаетесь изобразить из себя хоть что-то, но увы и ах. Дно! Я, вешая фотки, даже на секунду не могла подумать, что вместо поздравлений я буду читать эту грязь. Мне позвонила подруга и сказала: «Какой ужас, что творится с людьми», — а я даже не поняла, о чем речь, мы прыгали на ДР с детками!»

Стыдно за такое общество, стыдно за людей в целом, стыдно за такие жалкие души,

подытожила Ксения Бородина, отметив, что заблокировала доступ к своей странице всем, кто оставил нелицеприятные комментарии. Что касается фотографии с детьми, звезда отключила возможность комментировать ее и стерла все оставленные сообщения.