Отец купил своей дочке в аптеке «Спрей от монстров», и теперь так делают многие!

Родители маленьких детей знают, как часто ребенком могут овладевать ночные кошмары и страх перед монстрами. Ужасные чудовища, которые живут под кроватью, за дверью и в шкафу, кажутся малышам совсем реальными. Но этот папа придумал, как справиться с монстрами, которых постоянно рисует богатое воображение его дочери. Малышка Майа иногда даже боялась оставаться одной в своей комнате. Однажды он пошел в ближайшую аптеку и обратился к фармацевту с очень необычной просьбой. После этого среди прочих «волшебных зелий» там стал продаваться «Спрей от монстров». В его состав входили самые безобидные компоненты: вода и эфирное лавандовое масло. Но детское воображение делало его необычайно мощным эликсиром.

Для пущей убедительности отец напечатал стандартную наклейку на спрей с инструкцией по применению. Этой идеей он вдохновился на одном из родительских форумов.

Результат такого гениального хода не заставил себя ждать: Майа перестала бояться страшных чудовищ в своей комнате, и многие другие родители последовали примеру находчивого отца.