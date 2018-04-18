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Отец купил своей дочке в аптеке «Спрей от монстров», и теперь так делают многие!
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Отец купил своей дочке в аптеке «Спрей от монстров», и теперь так делают многие! 

Карельские вести 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Родители маленьких детей знают, как часто ребенком могут овладевать ночные кошмары и страх перед монстрами. Ужасные чудовища, которые живут под кроватью, за дверью и в шкафу, кажутся малышам совсем реальными. Но этот папа придумал, как справиться с монстрами, которых постоянно рисует богатое воображение его дочери. Малышка Майа иногда даже боялась оставаться одной в своей комнате. Однажды он пошел в ближайшую аптеку и обратился к фармацевту с очень необычной просьбой. После этого среди прочих «волшебных зелий» там стал продаваться «Спрей от монстров». В его состав входили самые безобидные компоненты: вода и эфирное лавандовое масло. Но детское воображение делало его необычайно мощным эликсиром.
Для пущей убедительности отец напечатал стандартную наклейку на спрей с инструкцией по применению. Этой идеей он вдохновился на одном из родительских форумов.
Результат такого гениального хода не заставил себя ждать: Майа перестала бояться страшных чудовищ в своей комнате, и многие другие родители последовали примеру находчивого отца.
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