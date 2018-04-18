Совместное воспитание детей: как это правильно сделать

В современных экономических и социальных условиях многие женщины продолжают работу вскоре после рождения ребенка. Тем сложнее становиться совмещать рабочие обязанности к не менее ответственной и тяжелой работе по воспитанию ребенка. Поэтому особенно важно, чтобы пары могли разделять воспитательную работу между собой.

Женщины больше не обязаны соответствовать советской концепции «работающей матери», предполагающей двойную, даже тройную нагрузку на женщин. Воспитание ребенка требует практических шагов, которые помогут справедливо разделить обязанности и ответственность.

1. Узнайте о возможностях декрета для обоих родителей

Традиционно отпуск по уходу за ребенком после его рождения берет именно женщина — вне зависимости от того, насколько это удобно и выгодно. При этом в России возможность уйти в такой отпуск существует и для мужчин, но ей пользуются всего 2% отцов.

Мужчине так же как и женщине дается полтора года отпуска по уходу за ребенком. Если этого времени не хватило, мужчина может продлить «отпуск» до трех лет. Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2017 году составляет не более 23 120,66 руб. в месяц. При желании отец может прервать отпуск в любое время и выйти на работу, а мать ребенка имеет возможность оформить оставшуюся часть отпуска на себя.

Для получения «декрета» мужчина должен написать заявление на предоставление отпуска по уходу за ребенком и выплату пособия, а также получить справку с места работы матери о том, что ей это пособие не выплачивалось. Также понадобятся документы, подтверждающие родство с ребенком, при этом состоять в браке не обязательно.

Важно то, что единовременно в отпуске может находиться только один родитель или родственник. Можно чередовать периоды отпуска с партнёром, но эти моменты лучше предусмотреть заранее — по каждому выходу в отпуск за ребёнком необходимо заявление на имя работодателя.

2. Разделяйте зоны ответственности, а не задачи

Один из способов переосмыслить домашние обязательства — разделение по зонам ответственности. Например, один из партнеров может взять на себя все, что связано со здравоохранением, и нести ответственность за поиск врачей, приемы, прививку и все подобные вопросы. Это поможет избежать лишней работы и путаницы.

3. Меняйтесь местами

После того как вы разделите обязанности по дому, выберите те, которые не требуют специальных знаний и установите график, по которому вы будете меняться друг с другом. Это даст возможность переключаться с одной задачи на другую и защитит от выгорания. Например, приготовление ужина не требует специальных навыков и сверхъестественного мастерства, но на это требуется много времени и подготовки. Это сложно понять, пока не приготовишь ужин или обед самостоятельно — поэтому обмен ролями поможет улучшить взаимопонимание и разгрузить друг друга.

4. Доверьтесь друг другу или профессионалу

Как и в работе, в родительстве важно уметь делегировать, а не стоять над партнером в страхе, что он неправильно наденет подгузник на ребенка. Составьте инструкции по вопросам, в которых каждый из вас лучший, и следуйте им. Если на какие-то бытовые задачи (например, уборка) совсем не остается времени, то подумайте над привлечением специалистов. Клинер, приходящий раз в месяц, позволит поддерживать не идеальную, но все-таки чистоту. Время, которое вы потратили бы на уборку, можно использовать для чего-то более ценного — даже если вы просто выспитесь, это поможет восстановить силы и сделать больше.

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