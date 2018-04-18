Общественники заявили об информационной войне против детей в соцсетях

После инцидента в Стерлитамаке, где утром 18 апреля ученик коррекционного класса напал на учащихся с ножом и пытался поджечь класс глава, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова выступила с повторным заявлением о необходимости ужесточения родительского контроля за интернетом. Об этом сообщает RT.

Существуют специальные группы в социальных сетях, которые подталкивают учеников совершать преступления в школах. Против наших детей ведётся информационная война

— Ольга Леткова

Леткова указала, что особое влияние на детей оказывают жестокие компьютерные игры. Она призвала родителей к профилактическим мерам в отношении детей. Зачастую молодые умы перестают отличать виртуальную реальность от реальной и переносят сюжеты компьютерных игр на улицы и в школы.

Подростки подвержены влиянию массовой культуры и живут в очень жестоком мире интернета

— Ольга Леткова

Общественница заявила, что за такое положение вещей несут ответственность не только родители. Общество тоже ответственно, но именно мама и папа, в первую очередь, могут оттянуть своего ребёнка от компьютера.

Следствие полагает, что совершить нападение на своих одноклассников башкирского школьника подтолкнула компьютерная игра «Алиса в стране чудес».