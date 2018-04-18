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Как выглядит девушка сына Натальи Водяновой?
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Как выглядит девушка сына Натальи Водяновой? 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Глядя на Наталью Водянову (36), сложно поверить, что она мама пятерых детей, а ее старшему сыну уже шестнадцать лет. Лукас на голову выше Натальи, занимается вместе с мамой благотворительной деятельностью, ездит с ней по миру, а параллельно готовится к поступлению в ВУЗ.
А ещё у него уже есть девушка. Ее зовут Мила Разафи (это пока все, что о ней известно), и первой ее показала Наталья Водянова в своем Instagram.
My family, my gang 😎🤲🏼❤️ #lunchwithaview #barca #holidays 🇷🇺Моя семья, мое богатство 🙏🏻😍😇 #барселона #отдыхаемхорошо
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
17 Апр 2018 в 8:34 PDT  «Моя семья — мое богатство», — подписала фото Водянова.
После этого снимок с возлюбленной появился уже на странице самого Лукаса. А страница самой Милы в Instagram закрыта.
🌤❤️🇪🇸
Публикация от Lucas Portman (@lucas_portman)
17 Апр 2018 в 10:11 PDT  Напомним, Лукас Портман появился на свет, когда Наталье было 19 лет. Она приехала работать в Европу из Нижнего Новгорода и познакомилась с будущим отцом своих старших детей — британским аристократом Джастином Портманом (49). Отношения с ним закончились в 2011 году. Известно, что Лукас, его сестра Нева (12) и брат Виктор (10) поддерживают отношения с отцом и его семьей.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-vyglyadit-devushka-syna-natali-vodyanovoj/
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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